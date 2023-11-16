Başkan Çolakbayrakdar, 'Dezavantajlı kardeşlerimize özel eğitim yuvası kazandırıyoruz'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi ve hayırseverin desteğiyle Ahievran Mahallesi'ne yapımına başlanan ve 2 bin 500 metrekare alana sahip okulun çalışmalarını inceledi. Dezavantajlı grupların hayata daha fazla katılması için yoğun gayret sarf ettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, 'Engelsiz bir yaşam için engellilerin her zaman yanlarındayız' dedi.

PAYLAŞ
  • 16.11.2023 11:25
  • Güncelleme: 16.11.2023 13:09
  • 64
Başkan Çolakbayrakdar, 'Dezavantajlı kardeşlerimize özel eğitim yuvası kazandırıyoruz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi ve hayırseverin desteğiyle Ahievran Mahallesi’ne yapımına başlanan ve 2 bin 500 metrekare alana sahip okulun çalışmalarını inceledi. Dezavantajlı grupların hayata daha fazla katılması için yoğun gayret sarf ettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Engelsiz bir yaşam için engellilerin her zaman yanlarındayız” dedi.

Kocasinan Belediyesi’nin Ahievran Mahallesi’ne yaptığı okulun inşaatını inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, engelliler konusunda kurum olarak çok hassas olduklarının kamuoyu tarafından da bilindiğine dikkat çekerek, eğitimden sanata spordan kültüre hayatın her alanında engelli vatandaşlara destek olduklarını söyledi.

Engelli çocuklar için güzel bir eğitim yuvası daha kazandıracaklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, “Ahievran Mahallesi’nde özel çocuklar için yapılacak olan anaokulun inşaatındayız. Hayırseverimizin desteğiyle yapılan bu anaokulu, çalışmalara başlamış vaziyette ve önümüzdeki yıl ile birlikte tamamlanmasını hedefliyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak her alanda olduğu gibi okul, sosyal donatı, cami gibi sosyal donatıları, hayırseverlerimizle birlikte şehre hizmet verecek bu donatıları yaparak, şehrin hizmetine sunmaya gayret ediyoruz. Bu yapılacak mekan için hayırseverimize teşekkür ediyoruz. Keselerine bereket. Bu vesileyle bütün hayırseverlerimize Kayserimiz için yapmış oldukları desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Bu okulun özellikle tematik önemi var. Bütün engelli gruplar; kadın, erkek, genç ve yaşlı dezavantajlı kardeşlerimizi sosyal hayatın içerisine dâhil etmek ve eğitim alabilmelerine fırsat sunabilmek adına yapılacak olan bir mekândır. Aktivite ve etkinliklerin yanı sıra bu yapılan mekânlar, hayatın içinde hep birlikte yaşama imkânı sağlayacak. Tesisimizin, kazasız belasız bitmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ının farklı yerlerinde okulların yapılması için dur-durak bilmeden çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Bakanlar Özhaseki ve Tekin'in katılımı ile İl Değerlendirme Toplantısı yapıldı

Bakanlar Özhaseki ve Tekin'in katılımı ile İl Değerlendirme Toplantısı yapıldı

Büyükşehir'in 'Çocuklarımıza İyilik Örün' projesi, yürekleri ısıtmaya devam ediyor

Büyükşehir'in 'Çocuklarımıza İyilik Örün' projesi, yürekleri ısıtmaya devam ediyor

Büyükşehir'den Felahiye'ye 30 milyon TL'lik yol yatırımı

Büyükşehir'den Felahiye'ye 30 milyon TL'lik yol yatırımı

Başkan Çolakbayrakdar, 'Dezavantajlı kardeşlerimize özel eğitim yuvası kazandırıyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar, 'Dezavantajlı kardeşlerimize özel eğitim yuvası kazandırıyoruz'

Milletvekili Şaban Çopuroğlu: 'Türkiye'deki en dijital parti, AK Parti'dir'

Milletvekili Şaban Çopuroğlu: “Türkiye’deki en dijital parti, AK Parti’dir”

Bakan Tekin'den Kayseri Valiliği'ne ziyaret

Bakan Tekin'den Kayseri Valiliği'ne ziyaret

Çok Okunanlar
1
Kayseri Semalarında Gizemli Spreyleme

Kayseri Semalarında Gizemli Spreyleme

2
Kayserispor'un kupa mesaisi devam ediyor

Kayserispor’un kupa mesaisi devam ediyor

3
Kasımpaşa – Kayserispor maçını Çağdaş Altay yönetecek

Kasımpaşa – Kayserispor maçını Çağdaş Altay yönetecek

4
Kayseri'nin Suyu El yakıyor

Kayseri’nin Suyu El yakıyor

5
Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor

Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor

6
Motorine indirim bekleniyor

Motorine indirim bekleniyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
KOM ekipleri tarafından 16 şahıs yakalandı

KOM ekipleri tarafından 16 şahıs yakalandı

Kayseri'de ekim ayında 2 bin 150 konut satıldı

Kayseri’de ekim ayında 2 bin 150 konut satıldı

DAHA FAZLA
Büyükkılıç: 'Kayseri UNESCO'bub, UNESCO da Kayseri'nin adresi'

Büyükkılıç: 'Kayseri UNESCO'bub, UNESCO da Kayseri'nin adresi'

Erciyes'te gerçeğini aratmayan kurtarma tatbikatı

Erciyes'te gerçeğini aratmayan kurtarma tatbikatı

Kayseri Et ve Et Ürünleri Çalıştayı Başladı

Kayseri Et ve Et Ürünleri Çalıştayı Başladı

MHP'li Özdemir TBMM'de Azerbaycan Tezkeresi hakkında konuştu

MHP'li Özdemir TBMM'de Azerbaycan Tezkeresi hakkında konuştu

KTO, OSB ve MÜSİAD'dan Kıbrıs iş gezisi

KTO, OSB ve MÜSİAD'dan Kıbrıs iş gezisi