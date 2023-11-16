Milletvekili Şaban Çopuroğlu: “Türkiye’deki en dijital parti, AK Parti’dir”

. Altını çizerek söylüyoruz; Türkiye’deki en dijital parti, Ak Parti’dir. Her ilde 300 kişiye bir bilgisayar denk gelecek şekilde bir sistem kurulacak ve arzu ettiği kişiye oyunu kullanacak. Bu temayülün sonuçları da direkt olarak cumhurbaşkanımızın önünde olacak” dedi.

Adalet ve Kalkınma Partisi Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Yol Açık’ programına katılarak moderatör Mustafa Bayram’ın sorularını yanıtladı.

‘VATANDAŞ, İSTANBUL VE ANKARA’YA KİLİTLENMİŞ DURUMDA’

Martta yapılacak yerel seçimlerin AK Parti açısından birçok belediye kazanılacak seçim olduğunu niteleyen Vekil Çopuroğlu; en çok merak edilen İstanbul ve Ankara’daki adaylarının olduğunu belirtirken, “Birçok belediyede kazanma ihtimalimizin olduğunu düşünüyoruz. Kayseri’deki tüm teşkilatlarımız zaten çalışmaya başladı, diğer teşkilatlarımız da benzer bir çalışma içerisindedir. Ancak en çok merak edilen şey, İstanbul ve Ankara’daki Cumhur İttifakı adaylarıdır. Vatandaşlarımız, İstanbul ve Ankara’daki adaylara kilitlenmiş durumda, Allah izin verirse güzel bir sonuç alacağız. Şurada 5 aylık bir zaman dilimi kaldı, tüm AK Parti teşkilatları da bu çalışmalara odaklanmış vaziyette. Kayseri üzerinden baktığımızda Yüksek Seçim Kurulu, seçim sürecini 1 Ocaktan itibaren başlatıyor. 1 Ocakta süreç başladıktan sonra 19 Şubat kadar listelerin onaylanması gerekiyor. İsimler belirlendikten sonra hummalı çalışmalarımız başlar” şeklinde konuştu.

‘AK PARTİ, ÜLKENİN EN DİJİTAL PARTİSİDİR’

Temayül yoklamasında parti mensuplarına, delegelere ve vatandaşlara yerel seçim için danışılacağını söyleyen Vekil Çopuroğlu, “Kitlemizden de kanaat alınacak, sözleri dinlenecek ve ‘kimleri başkan olarak görmek istiyorsunuz?’ diye danışılacak. Altını çizerek söylüyoruz; Türkiye’deki en dijital parti, Ak Parti’dir. Her ilde 300 kişiye bir bilgisayar denk gelecek şekilde bir sistem kurulacak ve arzu ettiği kişiye oyunu kullanacak. Bu temayülün sonuçları da direkt olarak cumhurbaşkanımızın önünde olacak. Oy kullanımı sonrasında adaylar değerlendirilmeye alınacak, tekrardan yineliyoruz; en dijital parti AK Parti’dir” dedi.