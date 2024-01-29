Başkan Çolakbayrakdar: 'Farklı belediyeciliğin en iyi örneklerini sahada sergiliyoruz'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; Oruçreis Mahallesi’nde yapımı tamamlanan özellikle ağaç evin yanı sıra farklı oyun gruplarının olduğu yeni parkı ve halı sahayı inceledi. Aile sağlık merkezi, park, halı saha ve diğer donatıları mahalleye kazandırarak, bölgenin değerine değer kattıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, farklı belediyeciliğin en iyi örneklerini sahada sergilediklerini söyledi.

Oruçreis Mahallesi’nde hizmete sunulan park ve halı sahayı kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların hoşça vakit geçirebilecekleri sosyal alanların sayısını artırdıklarını vurguladı. Aile sağlık merkezinin yanı sıra bölgeye özellikle çocuklar ve gençler için ağaç evinde olduğu çok fonksiyonlu bir park ile halı sahayı kazandırdıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; "Oruçreis Mahallemize yapılan TOKİ konutların hemen yanı başında modern bir parkı daha kazandırdık. Park kazandırırken çocuklarımızın bizden talebi vardı. Çocuklarımızın isteğini yerine getirdik. Park ile birlikte halı sahada faaliyete geçti. Ayrıca aile sağlık merkezini de bölgemize kazandırdık. TOKİ sakinlerinin daha huzurlu mutlu olabileceği, oyun alanları, parkı, spor alanları, çevre düzenlemesi ve aile sağlık merkezini hizmete sunduk. Hayırlı olsun. Bu bölgede yapılaşma hızlı bir şekilde devam ettiği için diğer donatıları da birer birer yapmaya devam edeceğiz. Özellikle Kocasinan Belediyesi olarak yapmış olduğumuz bütün projeler ve çalışmalarda; geleceğimizin teminatı evlatlarımıza daha güzel bir Kocasinan bırakmak içindir” ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, farklı belediyeciliğin en iyi örneklerini sahada sergilediklerini sözlerine ekledi.