Başkan Çolakbayrakdar: 'Aile bağlarını güçlendiren etkinliklere imza atacağız'

Kocasinan Belediyesi; aile bağlarını güçlendirmek ve toplumsal dayanışmayı desteklemek için babaları ile oğulları arasında futbol turnuvası düzenledi. Turnuvanın başlama vuruşunu yapan ve sporun çatısı altında aile içi iletişimi daha da güçlendirdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar; Kocasinan Belediyesi olarak şimdiye kadar olduğu gibi şimdiden sonra da daha fazla çocukların ailelerle bir araya geleceği programlar yapacaklarının müjdesini verdi.

Turnuva kapsamında Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü’nün yıldız futbolcuları ile babaları futbol mücadelesinde bir araya geldi. Renkli görüntülerin oluştuğu turnuva, Kocasinan Belediyesi Osman Ulubaş Sümer Spor Salonu’nda düzenlendi. Çocuklarla tek tek ilgilenen Başkan Çolakbayrakdar, onların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Tribünden destek veren turnuvanın diğer katılımcıları ise turnuvanın mimarisi Başkan Çolakbayrakdar’a hitaben ‘En büyük başkan bizim başkan’ şeklinde tezahürat yaptı. Turnuvanın başlama vuruşunu yapan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak hayatın her alanında 7’den 70’e herkese imkanlar ölçüsünde hizmetler ürettiklerini vurgulayarak; "Allah, çocuklarımızı muhafaza etsin. Tüm desteğimiz, geleceğin teminatı çocuklarımızadır. Çocukların babalarına da başarılar diyoruz ama öncelikle çocuklarımıza. Kıymetli hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklarımız, spor çatısı altında aileyi bir araya getirdiğimiz etkinlikte keyifli vakit geçiriyorsunuz. Kocasinan Belediyesi olarak şimdiye kadar olduğu gibi şimdiden sonra daha fazla çocukların ailelerle bir araya geleceği programlar planlıyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak her alanda hizmet veriyoruz. Bir belediyenin yapacağı işleri en iyi şekilde yapıyor ve bir belediye bu işi yapar mı sorusunu sorgulamadan o işi de yapıyoruz. Özellikle sosyal faaliyetler konusunda iddialıyız. Burada olduğu gibi her yaş grubuna hitap eden etkinlikler düzenliyoruz. İnşallah bahar ile birlikte daha fazla etkinliklere imza atacağız” ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak her zaman spora ve sporcuya desteklerini artırarak devam edeceklerini sözlerine ekledi. Babalar ve oğulların birbirlerine kaşı mücadele ettiği turnuvada zorlu maçlar sonunda kazanan taraflar oğullar oldu.