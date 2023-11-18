Başkan Çolakbayrakdar: 'Kentsel dönüşümde önceliğimiz yeşil bir Kocasinan'dır'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kentsel Dönüşüm Projesi'nin yoğun bir şekilde devam ettiği Seyrani Mahallesi'nde park çalışmalarını inceledi. Kentsel dönüşüm alanı içerisinde 7'den 70'e herkesin kendince bir yaşam bulacakları meknlar inşa ettiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, dönüşümde yeşil alana daha çok ağırlık verdiklerini belirterek, 'Önceliğimiz, yeşil bir Kocasinan'dır' dedi.

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  • 18.11.2023 13:44
  • Güncelleme: 19.11.2023 09:49
Başkan Çolakbayrakdar: 'Kentsel dönüşümde önceliğimiz yeşil bir Kocasinan'dır'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kentsel Dönüşüm Projesi’nin yoğun bir şekilde devam ettiği Seyrani Mahallesi’nde park çalışmalarını inceledi. Kentsel dönüşüm alanı içerisinde 7’den 70’e herkesin kendince bir yaşam bulacakları mekânlar inşa ettiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, dönüşümde yeşil alana daha çok ağırlık verdiklerini belirterek, “Önceliğimiz, yeşil bir Kocasinan’dır” dedi.

Kentsel Dönüşüm Projeleri’nden biri olan Seyrani Mahallesi’nde park çalışmasını kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Dönüşüm projeleri ile vatandaşların daha güzel ve daha konforlu ortamlarda yaşamaları için durmaksızın çalıştıklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, kentsel dönüşümle birlikte diğer sosyal donatıları da birer birer yaptıklarını ve Kayseri’ye yakışır yeni çehresi ile Seyrani’nın daha güzel olduğunu vurguladı. Seyrani bölgesinin parklarıyla birlikte yeşillendiğini ve daha da güzelleştiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar; “Kentsel dönüşüm alanı içerisinde yer alan parkımızın son aşamasındayız. Etaplar halinde mülkiyet çözümlemesiyle birlikte parkları da aynı etaplar şeklinde yapımına devam ettiriyorduk. Geçen yıl ilk etabını yaptığımız ve bu yıl ise son etabını yaptık. Önümüzdeki günlerde ağaçlandırma çalışmalarını da yaparak, kullanıma hazır hale gelmiş olacak. Kentsel dönüşümle birlikte yeni yuvalar, yeni evler, yeni çevre düzenlemeleri yapıyoruz ama her bir kentsel dönüşüm alanı içerisinde özellikle çocuk, genç, kadın ve erkekler olmak üzere 7’den 70’e herkesin kendince bir yaşam bulacakları mekânlar inşa ediyoruz. Vazgeçmediğimiz parklar, bunlardan bir tanesidir. Kentsel dönüşüm alanları içerisinde yoğun bir şekilde park çalışmalarına ehemmiyet gösteriyoruz. Hayırlı olsun. Önceliğimiz yeşil alan, önceliğimiz, yeşil bir Kocasinan’dır” ifadelerini kullandı.

Dönüşümle birlikte bölgenin daha da güzelleştiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, cıvıl cıvıl çocuk seslerinin olduğu ve vatandaşların pencerelerini açtığında ve dışarıya çıktığı zaman yüzlerini gülümsetecek, farklı ve modern parklar yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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İHA

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