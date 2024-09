Başkan Çolakbayrakdar: 'Kocasinan ve Kayseri'mizin çehresini değiştiriyoruz'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erkilet Bulvarı’nı Bekir Yıldız Bulvarı’na bağlayan ve Karpuzatan, Keresteciler ile Mobilyacılar Sitesi’nin güzergahı olan 4 kilometre uzunluğunda 15 metre genişliğindeki Ayancık Caddesi’nin asfaltlama çalışmalarını inceledi. Bulunduğu kritik konum nedeniyle Kayseri’nin trafiği rahatlatacak ve konforunu artıracak olan ulaşım aksında çalışmaları takip eden Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan’da her yeni yol, şehrimizin çehresini değiştiriyor, trafiği daha konforlu hale getiriyor” dedi.

Ulaşıma yeni bir soluk kazandırdıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, işçilerle sohbet edip, kolaylıklar diledi. Modern ve konforlu bir ulaşım ağı oluşturma hedefi doğrultusunda ilçe genelinde yenileme ve yeni yol çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Oruçreis Mahallesi’ndeki Ayancık Caddesi’nde çalışmalarımız sürüyor. Malumunuz, Bekir Yıldız ile Erkilet Bulvarı arasında hizmet veren Ayancık Caddesi’nin son etap çalışmalarını, yani geri kalan 650 metrelik kısmındaki asfalt çalışmalarını nihayete erdireceğiz. Yaklaşık 4 kilometrelik yeni yol yapımı ve asfaltlama çalışmalarını tamamlamış olacağız. Şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Her yapılan yenilik ve her yapılan yol ile birlikte Kocasinan’ımızın ve Kayseri’mizin çehresini değiştiriyoruz. Daha güzel şartlarda trafik akışını sağlayabilecek, daha konforlu yollar yapıyoruz. Hem altyapısı hem üstyapısıyla son derece kaliteli yol çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bütün çabamız, hemşehrilerimizin mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşayabilmeleri içindir. Onun için de gece gündüz demeden her koşulda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şimdiden hayırlı olsun. Yolun; kazasız, sağlıkla tamamlanmasını ve iyi günlerde kullanılmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

İncelemeler sırasında Başkan Çolakbayrakdar’ın sohbet ettiği vatandaşlar ise yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Yaptığınız çalışmaları görüyoruz ve tebrik ediyoruz. Sizlere bu konuda çok minnettarız” diye konuştu.