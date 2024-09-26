İyi Parti'nin ağır toplarından Talas adayı Göker Gözütok da istifa etti

İYİ Parti Kayseri teşkilatından art arda istifalar gelmeye devam ederken istifa zincirine bir isim daha eklendi. 2024 yerel seçimlerinde Talas Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Göker Gözütok partiden istifa ettiğini duyurdu.

Gözütok sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada “İyi Parti üyeliğinden istifa ediyorum. Kendi nefsimi milletin çıkarlarının önüne koymam. İnanmadığım yolda yürümem. Muhalefeti yapıyormuş gibi yapmam” ifadelerini kullandı.

İYİ Part'de devam eden yaprak dökümü sonrası, istifa edenlerin toplu olarak başka bir partiye dahil olacakları beklentisi devam ediyor.