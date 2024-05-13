Başkan Çolakbayrakdar: 'Köyümde Hayat Var Projesi, Türkiye için milat olacak'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın daha önce açıkladığı ’Köyümde Hayat Var’ Projesi’ hayata geçti. Beydeğirmeni’nde proje paydaşlarıyla pilot uygulamayı başlatan Başkan Çolakbayrakdar, “Proje, Türkiye için bir milat olacak” dedi.

Tarımda yine örnek bir çalışmaya imza atan Kocasinan Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kocasinan Ziraat Odası işbirliğiyle Beydeğirmeni Mahallesi’nde ‘Köyümde Hayat Var’ Projesi’ni başlattı. Proje ile gençler tarıma yönlendirilerek, tarımsal altyapıyı güçlendirilmesi hedefleniyor. Bu istikamette pilot uygulamayı Beydeğirmeni Mahallesi’nde başlatan Başkan Çolakbayrakdar’a, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Kocasinan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abdülaziz Yıldırım, Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdülkadir Güneş, mahalle muhtarları ve çiftçiler eşlik etti. Proje çerçevesinde geçen yıl güz döneminde 400 dekarlık alana mera karışım yem bitkisi tohumu ekilen arazide, desteklenen genç çiftçilerle birlikte pilot uygulama başlatıldı. ’Köyümde Hayat Var’ projesi ile gençler tarıma yönelirken hem yüzlerinin güleceğini hem de ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlayacaklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, uygulamayla Kayseri ve Kocasinan’ın tarımsal alanda büyük bir hamle yaşayacağını söyledi.

Kayseri’nin tarım alanında çağ atlayacağını ve farklı üretim metotlarıyla kırsal kalkınmanın önünü açacaklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Beydeğirmeni Mahallesi’nde ‘Köyümde Hayat var’ Projesi’nin ilk başlangıç noktasını besi ve hayvancılık bölgesi olarak, pilot uygulamayı buradan başlatıyoruz. Tarım İl ve ilçe Müdürümüz, Ziraat Odası Başkanımız, köydeki çiftçi kardeşlerimizle birlikte hep beraberce el ele vererek, bu bölgeden başlayacak olan tarım hamlemiz, daha fazla bir şekilde tarımsal altyapıyı güçlendirecek. Ana hedefimiz, bölgenin daha fazlaca tarımsal altyapısının güçlenmesi ve nitelikli tarım ürünlerinin üretildiği bir Kocasinan ve Kayseri bölgesi olmasıdır. Her zaman dediğimiz gibi sanayi, teknoloji ve turizm ne kadar önemliyse bunlar kadar önemli olan tarımsal altyapıyı güçlendirmektir. Enerjiye, sanayiye, üretime ve teknolojiye ne kadar ihtiyaç varsa tarıma ondan daha fazla ihtiyaç vardır. Bu doğrultuda Kocasinan Belediyesi sınırları içerisindeki arazilerde bütün paydaşlarımızla beraber, bu altyapıyı güçlendirmenin çabası içerisindeyiz. ‘Köyümde Hayat var’ Projesi’nde gençleri; çiftçiliğin, ziraatın, hayvancılığın ve tarımın içerisinde yer almalarını sağlayarak, daha fazla genç çiftçilerle beraber, tarımsal üretimin altyapısını güçlendirmenin gayreti içerisindeyiz. Proje sonucunda genç çiftçimiz, daha fazla kazanmakla birlikte daha fazla tarımsal üretime yönelecek. Biz bunu ülkemiz, şehrimiz ve ilçemiz için yapıyoruz. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ise “Kocasinan Belediye Başkanı’mızın yapmış olduğu projeleri bir paydaş olarak, üretime ve çiftçilerimize değer katmak için gayret ediyoruz. Ayrıca bakanlık olarak bizim de bir hedefimiz var. Çiftçilerimizi, doğduğu yerde doyurmak. Bu noktada hem altyapıyı oluşturmak hem de hayvancılığı artırmak amacıyla bir ortak projeye başlıyoruz. Bu projeye hem bakanlık hem müdürlüğümüz olarak bütün desteğimizi vereceğiz. Bu vesileyle çiftçimize ve üreticimize hayırlı olsun” diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar’ın her zaman çiftçinin yanında olduğunu belirten Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdülkadir Güneş de; "Proje çerçevesinde geçen sene güz döneminde traktörlerimizle arazinin tamamını sürdük ve ekime hazırladık. Ardından mera karışım yem bitkisi tohum ekimini gerçekleştirdik. 400 dekarlık mera alanını ıslah ederek, yemyeşil hale getirdik. Kocasinan Belediyemiz, buradaki genç çiftçilerimize her türlü destek vermeye başladı. Bu projeyi birlikte yürüteceğiz. Belediyemiz, bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonrada çiftçimizin yanında olacak. Başkanımızdan ve emeği geçenlerden Allah razı olsun. Köyümüze, hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Beydeğirmeni Muhtarı Aziz Sinopluoğlu ise; “Öncelikle bize bu projeyi sunduğu için başkanımızdan Allah razı olsun. Bizim köyümüz, bugüne kadar hiç duyulmadı. 100 hanelik bir köy diye geçer. Bundan sonra inşallah hep adımızı duyuracak bir iş olacak. Bugün, bir milattır” dedi.