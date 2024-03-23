İl Sağlık Müdürü Erşan'dan evde sağlık hizmeti alan hastalara ziyaret

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan 18-24 Mart Ulusal Yaşlılar Haftası vesilesiyle, evde sağlık hizmeti alan ve bakım süreci devam eden yaşlı hastaları evlerinde ziyaret etti.

Ziyaretlerde, hasta ve hasta yakınlarının taleplerini dinleyen Erşan; ziyaretler vesilesiyle vatandaşların evde sağlık hizmetlerinden ne kadar memnun olduğunu ve gelen ekiplere ne kadar çok hayır duası ettiklerini bizzat yerinde gördüklerini dile getirerek, daha nitelikli ve kaliteli evde sağlık hizmeti sunmak adına çalışmaya aralıksız devam edeceklerini vurguladı.

Erşan’a ziyaretleri sırasında, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın, Evde Sağlık Hizmetleri İl Koordinatörü Dr. Abdullah Hadi Gürbüz, Şehir Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birim Doktoru Doç. Dr. Hümeyra Aslaner ve Evde Sağlık Hizmetleri ekip personeli eşlik etti.