Başkan Çolakbayrakdar, 'Son 5 yılda borçlanmadan, büyük yatırımlarla Kocasinan'ın geleceğini inşa ediyoruz'

Kocasinan Belediyesi, Ekim ayı birinci oturumunun ek meclis toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının açılışında konuşan Başkan Çolakbayrakdar; “TUSAŞ’a yönelik yapılan menfur terör saldırısını şahsım ve meclisimiz adına lanetliyoruz” dedi. Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak her alanda sundukları hizmetlerle ’kendi kendine yeten bir belediye’ olma hedefini başarıyla sürdürdüklerini vurgulayarak, son 5 yılda herhangi bir borçlanma yapmadan vizyon projelere imza attıklarını ifade etti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın başkanlığında toplanan Belediye Meclisi, Ekim ayının ilk oturumu ile ilgili komisyona havale ettiği konuları görüşerek karara bağladı. Ek meclis gündeminde yer alan 4 madde meclis toplantı salonunda görüşüldü. Meclis toplantısının açılışında konuşan Başkan Çolakbayrakdar; "Öncelikle gündem maddelerine geçmeden önce Ankara’da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi tesislerine (TUSAŞ) yönelik yapılan menfur terör saldırısını şahsım ve meclisimiz adına lanetliyoruz. İki bin yıllık devlet geleneği olan milletimiz, ilahi nihayet kıyamete kadar bu topraklarda ay yıldızlı bayrağın gölgesi altında yaşamaya devam edecektir. Değişik zamanlarda ve şekillerde milletin varlığına, bütünlüğüne ve devletimize kast edenler olmuştur. Her terör saldırısına misliyle karşılık verilmiştir. Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da hain odaklar gerekli cevabı alacaklardır. Necip millet, bundan sonra da fırsat vermeyecektir. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza geçmiş olsun diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” diye konuştu. Meclis toplantısında, Kocasinan Belediyesi’nin 2025 mali yılına ait performans programı görüşülerek oy çokluğuyla kabul edildi. Gündem maddesiyle ilgili konuşan Başkan Çolakbayrakdar; "Herhangi bir şekilde borçlanma yapmadan 5 yıldır çalışmalarımızı yürütüyoruz. İnşallah, kamu veya özel bankalardan kredi borçlanması yapmadan bu yılda bu süreci tamamlamak nasip olur. Kendi kaynaklarımızla, kendi imkânlarımızla ekonomik büyüklüğümüzü artırarak bu süreci tamamladık. Ana hedefimiz her alanda ’Kendi kendine yeten bir belediye’ olmaktır. Finans ve mali açıdan ’Kendi kendine yeten bir belediye’ olmayı başardık. Yapmış olduğumuz asfalt plenti, agrega üretim tesisi, kendi üretim yaptığımız fidanlık, atölyelerimiz, sosyal tesislerimiz ve geri dönüşüm tesisimiz gibi donatılarla tasarruf edebileceğimiz daha fazla alan oluşturuyoruz. Dışarıya bağımlı olmaksızın kendi iş gücümüzle, kendi kaynaklarımızla ihtiyaçlarımızı çözmenin gayreti içerisindeyiz. Önümüzdeki yıl içerisinde asfalt plenti ve agrega üretim tesisinin ardından yenilenebilir enerji kaynakları çalışmamız da devam ediyor. Bu çalışma tamamlanırsa 2025 yılında Kocasinan’ımıza ve Kayseri’mize kazandırmış olacağız” ifadelerini kullandı.