'Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar' Kayserililerle buluşacak

Yıldız Holding İslam Eserleri Koleksiyonu'nda yer alan ve aralarında birbirinden değerli hüsn-i hat eserlerinin de yer aldığı eserler, 'Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar' sergisiyle Kayserili sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

'Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar' Kayserililerle buluşacak
Kayseri GündemEditör

Yıldız Holding İslam Eserleri Koleksiyonu’nda yer alan ve aralarında birbirinden değerli hüsn-i hat eserlerinin de yer aldığı eserler, ’Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar’ sergisiyle Kayserili sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

28 Ekim Pazartesi günü saat 12:00’de, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri AK Parti Milletvekilleri Hulusi Akar ve Ayşe Böhürler ve geniş protokol katılımıyla gerçekleştirilecek sergi, Kayseri Arkeoloji Müzesi’nde misafirlerini ağırlyacak.

İHA
Kayseri Gündem

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