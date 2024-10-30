Murat Han Kur'an Kursu Hisarcık'ta açılıyor

Melikgazi Belediyesi ve hayırsever iş birliği ile Hisarcık Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Melikgazi Belediyesi Murat Han Kur’an Kursu’nun yarın açılacağı belirtildi.

Melikgazi’de yaptığı açılışlarla adından söz ettiren Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, bölgenin önemli bir ihtiyacının karşılandığını belirterek şunları ifade etti:

"Melikgazi Belediyemiz ve hayırsever iş birliği ile hayata geçirdiğimiz “Melikgazi Belediyesi Murat Han Kur’an Kursu”muzun açılış törenini gerçekleştiriyoruz. İlçemizde ihtiyaç dahilinde nitelikli projeler üretip vatandaşlarımızın hizmetine sunmanın gayreti içerisindeyiz. Bilindiği gibi 5 buçuk yıl gibi bir sürede 21 okul, 15 kütüphane, 15 aile sağlığı merkezi, 18 cami, 9 Kur’an Kursu, 270 yeni park, 16 tarihi eser restorasyonu ile rekor üstüne rekor kırdık. Bizim için yeterli değil! Bu sayıyı günden güne artırarak kendi rekorumuzu kırmaya kararlıyız. Hisarcık Mahallemizde Sanayi Caddesi’nde faaliyete geçecek olan Kur’an Kursumuzun açılış törenini 01 Kasım Cuma günü saat 13.00’te gerçekleştireceğiz. Tüm hemşehrilerimizi açılış törenimize bekliyoruz. Melikgazi’mize hayırlı, uğurlu olsun.”