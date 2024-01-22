Başkan Çolakbayrakdar: 'Yunusemre'de kentsel dönüşümü tamamladık'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; Kentsel Dönüşüm Projesi’nin sona doğru yaklaştığı Yunusemre Mahallesi’ndeki çevre düzenleme ve park çalışmalarını yerinde inceledi. Yunusemre bölgesinde A’dan Z’ye kentsel dönüşümü tamamladıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar; “İlk günde hak sahiplerine vaat ettiğimiz konutların hepsini teslim ettik ve şuan da hak sahipleri, sıcak yuvalarında yaşamaya başladılar” dedi.

Yunusemre Mahallesi’nde son aşamaya gelen yeni parkın çalışmalarını kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini ve dönüşümle birlikte sosyal dönüşümü de aynı anda gerçekleştirdiklerini vurguladı. Yunusemre bölgesinde kentsel dönüşümü, A’dan Z’ye tamamladıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; "Yunusemre Mahallesi’nde kentsel dönüşüm alanı içerisindeyiz. Bundan 6 yıl öncesinde başlayan inşaat çalışmaları, nihayete erdi. Mülkiyet çözümlenmesi, vatandaş anlaşmaları, inşaatların yapılması ve bununla birlikte kentsel dönüşüm içerisinde söz verdiğimiz park, aile sağlık merkezi ve sosyal tesis gibi sosyal donatıları yerine getiriyoruz. Bütünüyle kentsel dönüşüm, A’dan Z’ye tamamlanmış vaziyettedir. En önemlisi ise ilk günde hak sahiplerine vaat ettiğimiz konutların hepsi teslim oldu ve anahtarları verildi. Şuan da hak sahipleri, sıcak yuvalarında yaşamaya başladılar. İyi günlerde otursunlar. Tabi ki kentsel dönüşüm çalışmalarımız, hız kesmeden devam ediyor. Bu bölgedeki çalışmalarımızı bitirdik ama diğer Yunusemre’nin komşu mahallesi olan Yavuzlar ile Gaziosman bölgelerinde çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Bizim bir tek kaygımız var, şehrimizi güzelleştirmek ve şehre hizmet etmektir” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri’ye daha iyi bir şekilde hizmet edebilmenin gayreti içinde olduklarına değinerek, “Biz, şehrimizi ve vatandaşlarımızı seviyoruz. Bu şehre sevdalı ve bu milleti seven ekip ruhuyla çalışmalarımıza devam edeceğiz” diyerek noktaladı.