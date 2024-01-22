Talas'ta kentsel dönüşüm evleri kura ile sahibini buldu

Talas Belediyesinin ilçedeki yapı stokunu yenileyerek daha güvenli ve modern yaşam alanları inşa etmek amacıyla başlattığı kentsel dönüşüm birinci etap çalışmalarında kura heyecanı yaşandı. Çekilen kura ile Harman Mahallesi 62 Evler Sitesinden hak sahibi 65 vatandaş evlerine kavuştu.

Talas Belediyesi Meclis Salonundaki programa Belediye Başkan Yardımcısı Koray Kök, Harman Mahallesi Muhtarı Rafet Livana, belediye görevlileri ve 65 dairenin hak sahibi ile temsilcisi katıldı. Programın açılışında konuşan Talas Belediye Başkan Yardımcısı Koray Kök; "Bugün belediyemizin önderliğinde hayata geçirilen kentsel dönüşüm projesinde çekilecek kura ile hak sahipleri konutlarını belirleyecek. Rabbim ağız tadıyla huzurla oturmayı nasip etsin. İki bloktan oluşan sitemizin bir bloğundaki 65 dairenin kura çekimini noter huzurunda gerçekleştireceğiz. Allah nasip ederse Talas Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Yalçın’ın talimatıyla 10 Mart’ta anahtar teslim törenini düzenlemeyi planlıyoruz. Arada pandemi vardı, Allah beterinden esirgesin deprem felaketi vardı. Zor bir süreçten geçtik ama Allah’ın izniyle bu çalışmamızı tamamladık. Hepinize hayırlı olsun" dedi.

Konuşmanın ardından 8. Noter Başkâtibi Necati Kalelioğlu nezaretinde hak sahipleri kuralarını çekerek dairelerini belirledi. Çocuklarıyla, eşleriyle ve büyükleriyle kura çekim törenine gelen vatandaşlar duydukları mutluluğu ifade ederek, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür etti.