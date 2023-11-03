Başkan Çolakbayrakdar, Argıncık'ın kentsel dönüşümünde ısrarcı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın Argıncık Mahallesi'nde de geçen yıl başlattığı 'Kentsel Dönüşüm Projesi' çerçevesinde 60 ve 70 yıllık imarsız 14 gecekondunun yıkım işlemleri gerçekleştirildi. Yıkım çalışmalarını inceleyen ve bölgede 4 farklı çalışma yürüttüklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, 'Kararlıyız. Argıncık'ın kentsel dönüşümü tamamlanacak! Diğer dönüşümlerdeki gibi Argıncık bölgesinde de sonuç alana kadar, bu işin peşindeyiz ve ısrarlıyız' dedi.

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  • 03.11.2023 11:31
  • Güncelleme: 03.11.2023 11:41
Başkan Çolakbayrakdar, Argıncık'ın kentsel dönüşümünde ısrarcı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın Argıncık Mahallesi’nde de geçen yıl başlattığı ‘Kentsel Dönüşüm Projesi’ çerçevesinde 60 ve 70 yıllık imarsız 14 gecekondunun yıkım işlemleri gerçekleştirildi. Yıkım çalışmalarını inceleyen ve bölgede 4 farklı çalışma yürüttüklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Kararlıyız. Argıncık’ın kentsel dönüşümü tamamlanacak! Diğer dönüşümlerdeki gibi Argıncık bölgesinde de sonuç alana kadar, bu işin peşindeyiz ve ısrarlıyız” dedi.

Argıncık Mahallesi’nde kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında imarsız yapılan gecekonduların yıkım işlemlerini takip eden Başkan Çolakbayrakdar, atılan her yeni bir adımın Argıncık’ın değişmesi, dönüşmesi, güzelleşmesi ve geleceğe emin adımlarla inşası anlamına geldiğini söyledi. Bölgenin kaderini değiştirmek için yoğun gayret ettiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Argıncık bölgesinde yaklaşık 4 bin 500 metrekare alanda bulunan imarsız gecekondu yapıların yıkımına başladık. İnşallah bundan sonra yeni depreme dayanıklı modern konutlar bölgenin çehresini değiştirecek ve Kayseri’mize yakışır bir yenileme için bir adım daha atmış bulunuyoruz. Çok çalışıp, çok gayret ediyoruz. Israrlı bir şekilde şu kararlılığımızı yerine getiriyoruz. Diyoruz ki; ‘İnşallah Argıncık, kentsel yenileme ve kentsel dönüşümle değişimi ve dönüşümü tamamlayacak’. Bu noktada kararlıyız. Yıkım işlemi yaptığımız bölgenin anlaşmalarını bir yıl önce tamamlamıştık ama bu işin hukuki olarak sözleşme aşamasına dökülmesi bir yıl sürdü. Gerek intikal süreci gerek vatandaş anlaşmaları ve gerekse yurt dışında olan hak sahipleri gibi benzer bürokrasiden dolayı bir yıla varan anlaşma süreci oldu. Argıncık, takdir ederseniz ki etaplar halince dönüşümü yapmak kolay olmayacak ama bizim buradaki kararlılığımızı göstermek adına kararlılığımızı göstermek adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu süreci hızlandırmak ve Argıncık tüm bölgesini yeniden ayağa kaldırmak vatandaşlarımızla birlikte olacak bir iştir. Vatandaşımızın bize destek vermeleriyle bu süreç çok daha hızlı ilerleyecek. İnanıyorum, güveniyorum inşallah bu ve benzer çalışmalar ortaya çıktıkça daha büyük çalışmaların önü açılmış olacak. Kazasız, belasız sağlıkla iyi günlerde tamamlanması nasip olsun ve hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Yeni projelerle tarihe geçecek adımlar attıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, Argıncık bölgesinde eski imarsız yapıları tek tek dönüştürerek, daha modern bir yapılaşmayla taçlandırmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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İHA

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