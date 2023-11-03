Yeşilay Uyuşturucuyla Mücadele Rehabilitasyon Merkezi inşaatı devam ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye'nin en büyük ve en önemli rehabilitasyon merkezlerinden birisi olarak bir model olacak İncesu'da inşaat çalışmaları hızla süren Kayseri Yeşilay Uyuşturucuyla Mücadele Rehabilitasyon Merkezi'ni yerinde inceledi.

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  • 03.11.2023 10:54
  • Güncelleme: 03.11.2023 11:40
Yeşilay Uyuşturucuyla Mücadele Rehabilitasyon Merkezi inşaatı devam ediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye’nin en büyük ve en önemli rehabilitasyon merkezlerinden birisi olarak bir model olacak İncesu’da inşaat çalışmaları hızla süren Kayseri Yeşilay Uyuşturucuyla Mücadele Rehabilitasyon Merkezi’ni yerinde inceledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB), Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İncesu Belediyesi ve Türk Yeşilay Cemiyeti iş birliğinde hayırseverlerin desteği ile hayata geçirilecek olan Kayseri Yeşilay Uyuşturucuyla Mücadele Rehabilitasyon Merkezi inşaat çalışmalarına incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç’a gezi esnasında Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çifçi, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman da eşlik etti. İncesu ilçesi Saraycık Mahallesi eski Kayseri Fen Lisesi yerinde devam eden çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, “Gerçekten yüzümüz gülüyor. Hayırlı bir proje, elhamdülillah. Yeşilay’ımızın kıymetli başkanı, yönetimi, Sayın Valimizin de vermiş olduğu güzel, güçlü desteklerle hayırseverlerimizi adeta seferber etti” dedi. Bir doktor başkan olarak böyle bir projenin önemine işaret eden Büyükkılıç, “Toplum açısından çok önem arz eden, bir hekim olarak bunu söylemiş olmam daha da anlamlı, hakikaten bir rehabilitasyon merkezimizin Kayseri’miz ve bölgemiz için bir fonksiyon göreceğini düşünüyorum. Keşke hiç içerisinde vakamız olmasa, tedavi gören kardeşimiz, yavrumuz olmasa ama bu bir gerçek, bunda gerçekten kaçma şansımız yok” diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, birlik, beraberlik mesajı vererek, “Değerli müteahhidimizden aldığım bilgiye göre kaba inşaat yüzde 80, sezon sonuna yüzde 100’e ulaşır, içinde çalışma devam eder. Emeği geçenlere tebrik, teşekkür ediyorum. Birliğin, beraberliğin bereketini yaşıyoruz” ifadelerini kullandı. Başkan Büyükkılıç’a ve Büyükşehir Belediyesi’ne desteklerinden dolayı teşekkür eden Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çifçi de şunları söyledi;

“İnşaat sahamızdayız, yaklaşık 2 aya yaklaştı, temelini hep birlikte görkemli bir şekilde atmıştık. Çok hızlı bir şekilde inşaatımız devam etti, hem hayırseverlerimiz bizleri mahcup etmediler, her zaman yanımızda oldular hem de yüklenici firmamız elinden geleni yaptı. En önemlisi Büyükşehir Belediyemiz, burada sanki bir ekibi buraya seferber olmuş gibi, bizden her an telefon bekliyorlarmış gibi yanımızda oldular, destek oldular. Bugün de başkanımız geldi, kaba inşaatımızı bitirmek üzereyiz, hava şartlarının durumuna göre inşaatımız yine çalışmalara devam edecek, kıştan sonra ince işlere gireceğiz. Öncelikle başkanımıza ve buraya sahip çıkan bütün vatandaşlarımıza, hayırseverlerimize çok teşekkür ediyorum.”

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İHA

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