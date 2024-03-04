Başkan Çolakbayrakdar, 'Argıncık'ta yeni bir metot uygulayacağız'

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, yeni dönemde Kayseri için hazırladığı projelerini tanıttı. Proje tanıtım toplantısına AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Sayın Bayar Özsoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti İl Yönetimi ile Kocasinan Meclis Üyesi Adayları, AK Parti ve MHP Kocasinan ilçe başkanları ve davetliler katıldı.

Kentsel dönüşümle ilgili projesinden bahseden Başkan Çolakbayrakdar, “6 Şubat depremleri sonrası çıkan tablo bütün Türkiye’yi üzdü. Üzülmekle birlikte Kayseri’de yakından depremi yaşadık. Biz yıllar öncesinde Kentsel Dönüşüm başlığında yaptığımızı çalışmalarla 10 farklı bölgede kentsel dönüşüm yapan ve bu kentsel dönüşümü kendi imkanlarıyla yapan Türkiye’de nadir belediyelerdeniz. 3 bin 59 tane aileyi kentsel dönüşümle sıcak yuvasını kazandırmış bir belediye başkanı olarak önümüzde çok fazla direnç gösteren bir türlü aşamadığımız bir Argıncık var. Argıncık’ta uzun problemler var. 5 yıl boyunca Argıncık’ta her bir noktayı gezdik ama orada hedeflediğimiz noktaya ulaşamadık. Hedeflediğimiz noktaya ulaşamamamız bizden kaynaklı değildi. Biz bütün şartlarımızı zorladık. Bir belediye başkanı kapı kapı gidipte sizin evinizi gelin değiştirelim diye gezen ikinci bir vaka yoktur. Anlaşma noktasındaki kararsızlığı anlamaya çalıştığımız bir süreçten geçtik. Argıncık’ta Allah nasip ederse yeni bir metot uygulayacağız. Bir rezerve alan ve rezerve alanda yeni konutlar oluşturacağız. Argıncık içerisinde mülkiyeti olan, hakkına razı olana rezerve alandan evini vereceğiz. Sadece Argıncıkta değil nerede kentsel dönüşüme ihtiyaç varsa ısrarlı bir şekilde kentsel dönüşümü yapacağız. Kentsel dönüşüm için muhakkak ki deprem direnci önemli. Depreme dayanıklı, çağdaş normlarda yapılmış güvenli konutlar önemli ama hep söylediğim şey kentsel dönüşüm eşittir sosyal dönüşüm” ifadelerini kullandı.