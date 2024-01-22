Başkan Çolakbayrakdar'dan Kayserispor'a destek

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar Kayseri'nin markası ve değeri olan Mondihome Kayserispor'un evinde oynadığı bütün maçlara katılarak, destek vermenin yanı sıra sahada karşılaştığı çocuk ve gençlere de Kayserispor forması hediye ediyor.

Başkan Çolakbayrakdar'dan Kayserispor'a destek
Kayseri GündemEditör

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; Kayseri’nin markası ve değeri olan Mondihome Kayserispor’un evinde oynadığı bütün maçlara katılarak, destek vermenin yanı sıra sahada karşılaştığı çocuk ve gençlere de Kayserispor forması hediye ediyor.

Süper Lig’in 21. haftasında İstanbulspor A.Ş ile evinde karşılaşacak olan sarı kırmızılı takıma başarılar dileyen Başkan Çolakbayrakdar, Mondihome Kayserispor’a inandıklarını ve güvendiklerini vurguladı. Başkan Çolakbayrakdar şunları kaydetti;

"Gurur kaynağımız, değerimiz Kayserispor’a her zaman yanındayız. Başarıya emin adımlarla ilerleyen takımımıza sahip çıkmak adına, kendi sahasında oynadığı bütün maçlara katılmaya özen gösterdik. Zaman zaman da tesislere giderek antrenmanları izleyip hem oyuncularımıza hem de teknik heyete moral vermeye çalıştık. Takımımız için ne yapsak azdır. Türkiye ve Avrupa da büyük başarılar elde eden Kayserispor, şehrimizin markası ve önemli bir değeridir. İlimizi her zaman en iyi şekilde temsil edeceklerine inancım tamdır. Ayrıca her zaman Kayserispor ’un yanında olan taraftarımıza da çağrıda bulunarak, Kayserispor’un maçlarına davet ediyorum.”

Başkan Çolakbayrakdar, Kayserispor’u her zaman desteklediklerini sözlerine ekledi.

Başkan Çolakbayrakdar'dan Kayserispor'a destek
Başkan Çolakbayrakdar'dan Kayserispor'a destek
Başkan Çolakbayrakdar'dan Kayserispor'a destek
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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