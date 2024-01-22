Yazar Yusuf Kaplan konferansına yoğun katılım

Tügva Kayseri Lise Koordinatörlüğü tarafından organize edilen konferansa Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç başta olmak üzere birçok Stk temsilcisi katılırken vatandaşın ilgisi de yoğundu.

Kayseri Lisesi Konferans Salonu’nda düzenlenen programda konuşan Yazar Yusuf Kaplan ”Köklere inemezseniz, göklere yükselemezsiniz” ifadesini kullanarak gençleri ihmal edenlerin geleceklerini imha edeceklerini vurguladı. Ülkelerin başarılarında yetiştirdikleri sanatçı, akademisyen ve bilim insanlarının rol oynadığını belirterek, bu doğrultuda öğrenci yetiştirirken geleceğe ve topluma faydalı olmanın önemine de değinen Prof.Dr Yusuf Kaplan “Bizim adam yetiştirecek adamlar yetiştirmemiz lazım.” dedi.

Konferans’ın açılışında konuşan Tügva Kayseri İl Temsilcisi İsmail Vefa Bayırbaş ise sözlerine Filistin’de katledilip şehit olan din kardeşlerimizi anarak başladı. Bilimde ve ilimde örnek gösterilen ecdadımızın izinden hedeflerini ve hayallerini adım adım gerçekleştiren bir Türkiye olduğunu söyleyen İsmail Vefa Bayırbaş ‘Bilim tarihine eşsiz katkılar sunmuş bir medeniyetin varisleri olarak, tarihe taşıdığımız misyonu yeniden icra etmek adına Tügva Kayseri ailesi olarak, gençlerimizin her alanda kendini geliştiren, adalet ve iyilik odaklı işler yapan, mili manevi ve ahlaki değerlerimizi özümseyen bir gençlik için var gücümüz ile çalışıp, gönüllere dokunuyoruz. Bu şiar ve düsturla yetişenler nasıl ki Ayasofya-i Camii Kebirin zincirlerini kırdıysa, gök kubbede karada ve denizde, hakimiyet sağlamaya başladıysa, uzaya ilk Türk vatandaşını gönderdiyse inşallah gün gelecek masumların ve mağdurların umudu, kökleri sağlam olan Türk gençliği dünyada süper güç haline gelecek, Kudüs’ü özgür yapacak, uzayda da hakimiyet sağlayacaktır.’ ifadesini kullandı.

Konferans Kayseri İl Temsilcisi İsmail Vefa Bayırbaş’ın Yazar Yusuf Kaplan’a hediye takdiminin ardından sona erdi.

