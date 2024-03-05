Başkan Çolakbayrakdar'dan yeni dönemde 'Köyümde Hayat Var' projesi

Bu yüzden genç çiftçiler için bir üretim modeli hayata geçireceğiz. Köyünde tarım yapmak isteyen 35 yaş altındaki gençler yeniden köyüne dönerse, kentten kırsala doğru dönüş sağlarsa ‘Köyümde Hayat Var’ projesi ile eğitim, üretim, yeni üretim modelleri konularında destek sağlayacağız ” dedi.

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, yeni dönemde Kayseri için hazırladığı projelerini tanıttı. Proje tanıtım toplantısına AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Sayın Bayar Özsoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti İl Yönetimi ile Kocasinan Meclis Üyesi Adayları, AK Parti ve MHP Kocasinan ilçe başkanları ve davetliler katıldı.

Tarımla ilgili projelerinden bahseden Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan’ın 48 tane köyü var. 48 köyde de tarım yapılıyor. Ziraat var hayvancılık var. Ülkelerin geleceği ile ilgili enerji ne kadar kritik öneme sahipse, savunma ne kadar önemliyse tarımda o kadar önemli bir ürün. Bu yüzden genç çiftçiler için bir üretim modeli hayata geçireceğiz. Köyünde tarım yapmak isteyen 35 yaş altındaki gençler yeniden köyüne dönerse, kentten kırsala doğru dönüş sağlarsa eğitim, üretim, yeni üretim modelleri desteğini sağlayıp köylerdeki planlama ile birlikte 48 tane köyümüzü tarım alt yapılı olarak daha güçlü bir şekilde devam etmesi için ‘Köyümde Hayat Var’ diyoruz. Üretimsel kalkınma hamlesi yapacağız. Eğer ki tarımsal üretim yoksa açız” ifadelerini kullandı.