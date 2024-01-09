Başkan Çolakbayrakdar, gençlerin gönlünü fethetti

Kocasinan Belediyesi tarafından 9 yılda 17 adet basketbol sahası ile 67 adet futbol sahası yapıldı. Yapılan her projede çocuklara, gençlere ve kadınlara pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, gençleri ve çocukları yarınlara taşıyacak projeleri hayata geçirdiklerini ve onların hayallerini birer birer gerçekleştirdiklerini söyledi.

Gençlerin isteği üzerine Kocasinan’a modern halı sahaları kazandıran Başkan Çolakbayrakdar, “Önemli konu başlıklarımızdan bir tanesi; gençlerimiz ve çocuklarımızdır. Konu çocuklarımız ve gençlerimiz olduğunda her zaman için pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Bu manada çocuklarımızın ve gençlerimizin hayatını kolaylaştırıcı, onları daha donanımlı yetiştirecek ve yarınlara hazırlayacak projeler hayata geçirmek için gayret gösteriyoruz. Özellikle gençlerimizin fikirleri bizler için oldukça önem taşımaktadır. Nüfus dağılımına baktığımız zaman gençlerin olduğu bir ilçe konumundayız ve bu doğrultuda gençlerimizin önerilerine büyük önem ve değer veriyoruz. Gençlerimiz ve çocuklarımızın daha iyi eğitim görebilmeleri, daha kaliteli zaman geçirmeleri ve sportif faaliyetlerde bulunabilmeleri için modern sosyal tesisler, park, yaşam alanları yapıyoruz ve onların hayatlarına dokunan projelere imza atıyoruz. 9 yılda 17 adet basketbol sahası ile 67 adet futbol sahasını ilçemize kazandırdık ve spor alanında birçok yatırım yaptık. Amacımız; sporun çatısı altında vatanını, bayrağını ve milletini seven, milli ve manevi değerlere bağlı nesillerin yetişmesidir. Büyük ve Güçlü Türkiye’nin yarınları olan evlatlarımızın geleceği adına yarınlarda huzurlu ve mutlu olmaları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, ilçede yaşayan vatandaşların isteklerini en kısa sürede yerine getirmeye, onlara daha kaliteli ortamlar sunmaya ve Kocasinan’a değer katan projeler üretmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.