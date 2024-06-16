Başkan Çolakbayrakdar, kurban yerinde vatandaşlarla bayramlaştı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; Kurban Bayramı’nın ilk gününde Erkilet Bülbül Pınarı Mevkiindeki kurban kesim ve satış yerinde personel ve vatandaşlarla bayramlaştı. Bayram Namazını kurban kesim yerinde eda eden ve ilk kurban kesim işlemini izleyen Başkan Çolakbayrakdar, tüm vatandaşların Kurban Bayramı’nı tebrik ederek; “Kesim ve satış yerimiz, Türkiye’de sayılı ama bizim gibi 11 yıldır devam ettiren böyle örnek bir uygulama yok” dedi.

Kayserililere en iyi ve en kaliteli hizmeti vermek adına oluşturulan Erkilet Bülbül Pınarı Mevkiindeki mobil kurban kesim yerinin teknolojik, hijyenik, sıhhi bir kesim alanı olması ve tüm detayların düşünülmüş olmasından dolayı vatandaşlarda memnuniyet oluşturuyor. Bayram namazını kurban kesim yerinde vatandaşlarla kılan Başkan Çolakbayrakdar, sonrasında ilk kurban kesim işlemini izledi. Yaptığı dini programlarla tanınan ve Erkilet’li olan Mustafa Akgül Hoca ile vatandaşlarla bayramlaşan Başkan Çolakbayrakdar, onların sevgisiyle karşılandı. Özellikle çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Çolakbayrakdar, tüm vatandaşların Kurban Bayramı’nı tebrik etti. Sonrasında basın mensuplarına kurban kesim yeri hakkında bilgiler aktaran Başkan Çolakbayrakdar, modern kurban kesim yeriyle Türkiye’ye örnek olduklarını vurgulayarak; “Öncelikle Allah kabul etsin. Rabbim, sağlık ve sıhhat içerisinde nice bayramlar nasip etsin. Vatandaşlarımız; sabahın erken saatlerinden itibaren daha hijyenik şartlarda kurban ibadetlerini yerine getirebilmek için Erkilet Bülbül Pınarı Mevkiindeki mobil kesim yerindeler. Kocasinan Belediyesi olarak Erkilet ve diğer kesim yerlerimizle ilimiz sakinlerinin Kurban ibadetlerini huzurlu ve sıhhi bir şekilde yerine getirebilmeleri için gayret ediyoruz. Vatandaşlarımızın da on birincisini gerçekleştirdiğimiz uygulamadan yararlanıp, memnuniyetlerini bildirmeleri bizlere mutluluk veriyor. Kesim merkezimizde işinin ehli kasaplar tarafından kurbanların kesiliyor olması, en güzel şekilde paketlenip teslim edilmesi halkımız tarafından büyük beğeni topluyor. Ayrıca kesim yerimizde ücretsiz veteriner hizmeti de veriyoruz. Burada kurbanlıklar, veteriner kontörlünden geçtikten sonra kesiliyor. Özellikle düzenli bir ortamda çevreyi kirletmeyen bir organizasyon gerçekleştiriyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bütün gayretimiz, insanların mutluluğu, huzuru ve yüzlerinin gülmesi içindir ” ifadelerini kullandı. Başkan Çolakbayraktar, İsrail’in Filistin’e uyguladığı soy kırıma da değinerek ‘’Gazze’de maalesef insanlar bayram geçiremiyorlar. İsrail’in katliamına maruz kalmaya devam ediyorlar. Canlarını kurtarabilme telaşı içindeler. Bu bayram vesilesi ile bütün dualarımızda oradaki Müslüman kardeşlerimiz için. İnşallah en kısa süre içinde tüm dünya Müslümanlarının huzur içinde bayramlar geçirmesini rabbim nasip etsin inşallah’’ dedi. Başkan Çolakbayrakdar, daha sonra kurban kesim merkezine gelen vatandaşlara kendi elleriyle limonata, ekmek arası kavurma ve ayrandan oluşan ikramlardan servis etti.

Mobil kesim hizmetinin kendileri için büyük kolaylık olduğunu belirten vatandaşlar ise mükemmel olarak nitelendirdikleri organizasyondan dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür ettiler.