Başkan Çolakbayrakdar: 'Sahabiye Kentsel Dönüşüm projesinde hukuki süreçten dolayı gecikme yaşandı'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Sahabiye Mahallesindeki kentsel dönüşüm süreciyle ilgili, 'Sahabiye Kentsel Dönüşüm ile ilgili yaşanan bazı hukuki sıkıntılardan dolayı müteahhit anlaşmalarında yaşanan sıkıntılar gibi bunlardan dolayı yaşanan bir zaman problemi var.

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  • 17.11.2023 11:25
  • Güncelleme: 17.11.2023 11:25
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Başkan Çolakbayrakdar: 'Sahabiye Kentsel Dönüşüm projesinde hukuki süreçten dolayı gecikme yaşandı'

Çok teferruata vakıf değilim birebir, çünkü yükümlülüğümüz altında değil. Üst bildiğim sıkıntı müteahhit anlaşmalarıyla ilgili oluşmuş olan sıkıntılar ancak bildiğim kadarıyla aşıldı ve tekrardan ihale edildi. Kentsel dönüşüm çok kolay gibi görünüyor ancak işin perde arkası böyle değil. Emlak Konut ile ilgili bir proje olacağı bilgisi var, orada bir çalışma yapılacak diye bir ön bilgim var” dedi. 

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Yol Açık’ programına katılarak KayseRadar Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram’ın sorularını yanıtladı. Başkan Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm projelerinin zorlu bir süreç olduğunu ve vatandaşla anlaşma konusunun zaman alabildiğini ifade etti.
‘DÜNYADA, ARGINCIKTA YAPMAYA ÇALIŞTIĞIMIZ DÖNÜŞÜM ÇALIŞMASI GİBİ HİÇBİR YERDE ÇALIŞMA YÜRÜTMEK MÜMKÜN DEĞİL’
Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan olarak yapılan kentsel dönüşüm projesinin hiçbir benzeri olmadığını söyleyerek, “Kentsel Dönüşüm dediğiniz zaman Kocasinan özelinde söylüyorum; bir ilçe olarak yapmış olduğumuz kentsel dönüşüm iddia ile hiçbir benzeri, muadili, bizim ölçeğimiz ve büyüklüğümüzde hiçbir ilçe belediyesinde bu şekilde yoğun bir kentsel dönüşüm yok. Kanun gereği Büyükşehir Belediyesinden yetki alarak yapıyoruz çünkü ana sorumlu büyükşehir belediyesidir. Biz ilçe belediyeler olarak diyoruz ki bize şuralarda yetki verirseniz, burada kentsel dönüşüm yapacağız. Şu ana kadar geldiğimiz noktada bitirdiğimiz, başladığımız ve sona geldiğimiz tıkır tıkır devam eden kentsel dönüşüm projelerimiz var. Yunus Emre Mahallesindeki kentsel dönüşüm bitti, sözleşme imzalamış olan kimseye daireni veremiyoruz, sıranı bekleyeceksin gibi bir lüks yok ve hepsine tapusu verildi. Öncelikli işimiz kamusal alanları ortaya çıkarmaktır, okul, cami, sosyal donatıları, Pazar yeri, yollar sadece o mahallede oturanların değil herkesin ihtiyacıdır. Kentsel dönüşüm dediğim gibi tıkır tıkır işliyor tabi biraz daha hız kazanabilir ancak vatandaş ile anlaşma sürecinde aksama olma durumunda, biraz da makro ekonomik durumlar etki edebiliyor. Dünyada bizim Argıncıktaki yapmaya çalıştığımız kentsel dönüşüm çalışması gibi hiçbir yerde bir çalışma yürütmek mümkün değil, zor bir iş yapıyoruz. Oruçreis kentsel dönüşüm 3 ve 4 etap şeklinde devam eder” diye konuştu.
‘SAHABİYE KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YAŞANAN BAZI HUKUKİ SIKINTILARDAN DOLAYI ZAMAN PROBLEMİ OLDU’
Başkan Çolakbayrakdar, Sahabiye Kentsel Dönüşüm projesinde müteahhit kaynaklı bazı hukuki sürecin yaşandığını söyleyerek, “Sahabiye Kentsel Dönüşüm ile ilgili; yaşanan bazı hukuki sıkıntılardan dolayı; müteahhit anlaşmalarında yaşanan sıkıntılar gibi bunlardan dolayı yaşanan bir zaman problemi var. Çok teferruata vakıf değilim birebir, çünkü yükümlülüğümüz altında değil. Üst bildiğim sıkıntı müteahhit anlaşmalarıyla ilgili oluşmuş olan sıkıntılar ancak bildiğim kadarıyla aşıldı ve tekrardan ihale edildi. Kentsel dönüşüm çok kolay gibi görünüyor ancak işin perde arkası böyle değil. Emlak Konut ile ilgili bir proje olacağı bilgisi var, orada bir çalışma yapılacak diye bir ön bilgim var” dedi.

1ha

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