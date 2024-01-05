Başkan Çolakbayrakdar ve vatandaş arasında tebessüm dolu diyalog

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Seyrani Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında modern evine kavuşan bölge sakiniyle sohbeti, tebessüm dolu anlar yaşattı. Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür eden vatandaş, 'Gerçekten çok süper bir insanmışsın. Harika bir şey yaptın. Akşama söz verdin, sabaha işimiz halloldu. Bizi çok fazla mutlu ettin' dedi. Başkan Çolakbayrakdar ise 'Mutlu edebildiysek ne mutlu bizlere. Yeter ki elimizden gelen bir şey olsun. Evvel Allah yaparız' diye cevap verdi.

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  • 05.01.2024 10:43
  • Güncelleme: 05.01.2024 11:01
Başkan Çolakbayrakdar ve vatandaş arasında tebessüm dolu diyalog
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Seyrani Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında modern evine kavuşan bölge sakiniyle sohbeti, tebessüm dolu anlar yaşattı. Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür eden vatandaş, “Gerçekten çok süper bir insanmışsın. Harika bir şey yaptın. Akşama söz verdin, sabaha işimiz halloldu. Bizi çok fazla mutlu ettin” dedi. Başkan Çolakbayrakdar ise “Mutlu edebildiysek ne mutlu bizlere. Yeter ki elimizden gelen bir şey olsun. Evvel Allah yaparız” diye cevap verdi.

Seyrani kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bölgeye kazandırdığı bir başka konut sakinleriyle bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, onlarla sohbet edip, kentsel dönüşümün hangi aşamada olduğu konusu hakkında bilgiler verdi. Bir vatandaşın belediyenin hızlı tepkisi ve taleplerini karşılamadaki çabası karşısında duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Gerçekten çok süper bir insanmışsın. Tanımıyordum ama tanıdığıma o kadar çok mutlu oldum ki. Bizi çok fazla mutlu ettin. Harika bir şey yaptın. Akşama söz verdin, sabaha işimiz halloldu. Çok değerli insansınız. Teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar ise “Mutlu edebildiysek ne mutlu bizlere. Yeter ki elimizden gelen bir şey olsun. Evvel Allah yaparız” diye cevap verdi.

Dönüşüm projeleri ile vatandaşların daha güzel ve daha konforlu ortamlarda yaşamaları için durmaksızın çalıştıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “İnsanların mutlu ve huzurlu olarak yaşayabileceği bir Kocasinan’ı hazırlamak için gayret ediyor ve yoğun çaba gösteriyoruz. Bu doğrultuda Seyrani Mahalle’mizde kentsel dönüşüm konutları tüm hızıyla devam ediyor. Bu süreci daha fazla hızlandırmak için elimizden geldiğince gayret ediyoruz. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Seyrani’ ye yeni bir çehre ve şehrimize yepyeni bir bölge kazandırmış olacağız. Her zaman ifade ettiğim gibi ‘Kentsel dönüşüm, bizim için en önemli sosyal dönüşümdür’. Dönüşümle birlikte geleceğimizin teminatı evlatlarımız, yeni ve konforlu bir şehirde yaşayabileceği alanları sunuyoruz. Dönüşümle bölgeye bir okul ve parklar kazandırdık ve şuan 16 bin metrekare alanda yaptığımız parkımız, etapların çözümlenmesiyle planladığımız 22 bin metrekareye ulaşacaktır. Hedefimiz, hızlı bir şekilde bölgede sosyal donatıları tamamlamaktır. Takdir edersiniz ki 64 bloklu büyük bir alanda çalışma yürütüyoruz. İmar anlaşmaların tamamlanması ve mülkiyetin oluşmasının belli bir zamana ihtiyacı var. Ama bunlar çözümlenmesiyle birlikte hiç beklemeksizin anında çalışmalarımızı başlatıyoruz ve sosyal donatılar, yollar ve parklar gibi hizmetlerimizi bölge sakinlerimizin hizmetine sunuyoruz. Gayretimiz, çocuklarımıza daha güzel bir gelecek sağlayabilmek içindir” ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, imkanlar ölçüsünde Kocasinan’daki 93 mahallenin her bir köşesinde en iyi şekilde hizmetler ürettiklerini sözlerine ekledi.

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İHA

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