Talasgücü Belediyespor'un Antalya kampı başladı

Talasgücü Belediyespor'un 10 gün sürecek olan Antalya kampı dün itibarıyla başladı.

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  • 05.01.2024 10:43
  • Güncelleme: 05.01.2024 11:24
Talasgücü Belediyespor'un Antalya kampı başladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talasgücü Belediyespor’un 10 gün sürecek olan Antalya kampı dün itibarıyla başladı.

TFF 3.Lig 1.Grup ekiplerinden Talasgücü Belediyespor ligin ikinci yarısına Antalya’da hazırlanıyor. Tarihinde ilk kez mücadele ettiği TFF 3. Liginde ilk yarıyı 16 puanla tamamlayan sarı lacivertliler ligin ikinci yarısından umutlu. 10 gün boyunca Antalya’da günde çift antrenman yapacak çalışmalarını sürdürecek olan Talasgücü Belediyespor 3 hazırlık maçı oynayacak.

Talasgücü Belediyespor Kulübünden yapılan açıklamada, “ 2.etap kamp çalışmalarımız başladı. TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele eden takımımız ikinci etap kamp çalışmalarına başladı. İlk etap çalışmalarını Kayseri’de tamamlayan takımımız ikinci etap çalışmalarına Antalya’da start verdi. Takımımız ikinci etap çalışmalarında 3 hazırlık maçı oynayacak” denildi.

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İHA

Kayseri Gündem
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