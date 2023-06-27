Yozgat'ta Kurban Bayramı öncesi alışveriş yoğunluğu yaşanıyor

Yozgat’ta Kurban Bayramı arifesinde alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, çarşı ve pazarlarda yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramı arifesinde vatandaşlar, alışveriş için çarşı ve pazarlara akın etti. Bayram alışverişini son güne bırakan aileler, çocukları için ayakkabı ve giyim alışverişinde bulunurken bayram için de tatlı, çikolata ve kolonya alışverişini de gerçekleştirdi. Berber ve kuaförlerde yoğunluk oluşurken bayram boyunca 2 gün kapalı olacak fırınlarda ise vatandaşlar ekmek kuyruğuna girdi.

Kent esnafı bayram dolayısıyla oluşan hareketliliğin kendilerine can suyu olduğunu söyledi.

Kurban Bayramı için Adana’dan Yozgat’a geldiklerini söyleyen Fatma Taşarslan, “Bugün arife bayram hazırlığı yapıyoruz. Kurbanımızı burada keseceğiz. İnşallah kazasız belasız bir bayram geçiririz. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum” dedi.

Fevzi Taşarslan da, “Hazırlıklarımızı yapıyoruz, yarın bayram. Evimizin ihtiyaçlarını gideriyoruz. Şekerimizi, ekmeğimizi alıyoruz.” şeklinde konuştu.

Kurban Bayramı arifesinde işlerinde hareketlilik yaşandığını söyleyen esnaf Mesut Aydın ise, “Her bayram olduğu gibi bu bayramda işlerimiz çok güzel. Vatandaşlar alışverişlerini yapıyor, çarşı çok hareketli bize de olumlu yönde yansıması var. Şeker ve leblebi satışlarımız çok iyi gidiyor” İfadelerine yer verdi.