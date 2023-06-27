Yozgat'ta Kurban Bayramı öncesi alışveriş yoğunluğu yaşanıyor

Yozgat'ta Kurban Bayramı arifesinde alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, çarşı ve pazarlarda yoğunluk oluşturdu.

PAYLAŞ
  • 27.06.2023 12:50
  • Güncelleme: 27.06.2023 12:50
  • 23
Yozgat'ta Kurban Bayramı öncesi alışveriş yoğunluğu yaşanıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat’ta Kurban Bayramı arifesinde alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, çarşı ve pazarlarda yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramı arifesinde vatandaşlar, alışveriş için çarşı ve pazarlara akın etti. Bayram alışverişini son güne bırakan aileler, çocukları için ayakkabı ve giyim alışverişinde bulunurken bayram için de tatlı, çikolata ve kolonya alışverişini de gerçekleştirdi. Berber ve kuaförlerde yoğunluk oluşurken bayram boyunca 2 gün kapalı olacak fırınlarda ise vatandaşlar ekmek kuyruğuna girdi.

Kent esnafı bayram dolayısıyla oluşan hareketliliğin kendilerine can suyu olduğunu söyledi.

Kurban Bayramı için Adana’dan Yozgat’a geldiklerini söyleyen Fatma Taşarslan, “Bugün arife bayram hazırlığı yapıyoruz. Kurbanımızı burada keseceğiz. İnşallah kazasız belasız bir bayram geçiririz. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum” dedi.

Fevzi Taşarslan da, “Hazırlıklarımızı yapıyoruz, yarın bayram. Evimizin ihtiyaçlarını gideriyoruz. Şekerimizi, ekmeğimizi alıyoruz.” şeklinde konuştu.

Kurban Bayramı arifesinde işlerinde hareketlilik yaşandığını söyleyen esnaf Mesut Aydın ise, “Her bayram olduğu gibi bu bayramda işlerimiz çok güzel. Vatandaşlar alışverişlerini yapıyor, çarşı çok hareketli bize de olumlu yönde yansıması var. Şeker ve leblebi satışlarımız çok iyi gidiyor” İfadelerine yer verdi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Akar ve Büyükkılıç'tan Develi ile Hacılar'a 'teşekkür' ziyareti

Akar ve Büyükkılıç'tan Develi ile Hacılar'a 'teşekkür' ziyareti

Bakan Özhaseki: 'Sene sonuna kadar 311 bin kalıcı konut tamamlanacak'

Bakan Özhaseki: 'Sene sonuna kadar 311 bin kalıcı konut tamamlanacak'

Başkan Çolakbayrakdar'dan Kurban Bayramı mesajı

Başkan Çolakbayrakdar'dan Kurban Bayramı mesajı

Melikgazi'de mezarlıklar bayram ziyareti için hazır hale geldi

Melikgazi'de mezarlıklar bayram ziyareti için hazır hale geldi

Başkan Palancıoğlu: 'Bayramlar, bütünleştirici bir ruhla insanları bir araya getirir'

Başkan Palancıoğlu: 'Bayramlar, bütünleştirici bir ruhla insanları bir araya getirir'

Bayram arefesinde şehitler için dua edildi

Bayram arefesinde şehitler için dua edildi

Çok Okunanlar
1
Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

2
38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

3
Memduh Sungur Hakka Yürüdü

Memduh Sungur Hakka Yürüdü

4
Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak'ı karşı karşıya getiren olay

Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak’ı karşı karşıya getiren olay

5
Geleceğin Bilim İnsanları Projelerini Sergiledi

Geleceğin Bilim İnsanları Projelerini Sergiledi

6
Prematüre bebeklerde ROP hastalığına dikkat!

Prematüre bebeklerde ROP hastalığına dikkat!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AK Parti Kayseri teşkilatında bayramlaşma

AK Parti Kayseri teşkilatında bayramlaşma

Kayserispor'dan ayrılan Emrah Başsan: Yaşanan gerçekleri tüm futbol camiası öğrenecek

Kayserispor’dan ayrılan Emrah Başsan: Yaşanan gerçekleri tüm futbol camiası öğrenecek

DAHA FAZLA
Bakan Özhaseki: 'Depremde maddi zarar 100 milyar dolar'

Bakan Özhaseki: 'Depremde maddi zarar 100 milyar dolar'

Kadın Kooperatifi Fuarı'nda kadınlar, 35 firmayla uzun vadeli iş bağlantısı anlaşması yaptı

Kadın Kooperatifi Fuarı'nda kadınlar, 35 firmayla uzun vadeli iş bağlantısı anlaşması yaptı

Bakan Özhaseki: 'Sizlerin duası olmadan bu işlerin altından kalkamayız'

Bakan Özhaseki: “Sizlerin duası olmadan bu işlerin altından kalkamayız”

Bakan Özhaseki: 'Sene sonuna kadar 311 bin deprem konutu tamamlanacak'

Bakan Özhaseki: “Sene sonuna kadar 311 bin deprem konutu tamamlanacak”

Büyükşehir'in mezarlık içi ücretsiz ulaşım hizmeti tam not aldı

Büyükşehir'in mezarlık içi ücretsiz ulaşım hizmeti tam not aldı