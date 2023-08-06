Başkan Coşkun, “Şenliklerin amacı geçmişteki anıları tazeleyerek eski günleri yeniden yaşamak”

Bunların yanında memleketi ziyaret, vatandaşlarla eş dost sohbetleri ve geçmişteki anıları tazeleyerek eski günleri yeniden yaşamak” dedi.

Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Felahiye Belediyesi tarafından düzenlenen 17’nci Sıtmapınar Şenliği başladı. Şenlikte konuşan Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun, “Vatandaşlarımızın, gurbetçilerimizin izin ayı olduğu için şenliği bu aya tasarladık. Şenliklerin amacı eğlenmek, gülmek, yemek içmek değil. Bunların yanında memleketi ziyaret, vatandaşlarla eş dost sohbetleri ve geçmişteki anıları tazeleyerek eski günleri yeniden yaşamak, bir olmak beraber olmak kardeş olmak adına biz bu şenliği düzenledik. İnşallah amacına ulaşır. Çocuklar için ilçemizde çok fazla etkinlik alanı olmadığı için bu tür etkinlikleri şenlik vesilesiyle buluşturmamız bizi de çok sevindirdi” ifadelerini kullandı.