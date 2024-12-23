Başkan Erdal Altun: 'Yeni Nesil Siyasetle Adaletin, Ahlakın ve Kalkınmanın Teminatı Olacağız'



Başkan Altun, Saadet Partisi’nin “Yeni Nesil Siyaset” projesinin şeffaflık, hesap verebilirlik ve halkla sürekli iletişim üzerine inşa edildiğini belirterek şunları söyledi:

“Yeni Nesil Siyaset, yalnızca vaat eden değil, dinleyen; yalnızca eleştiren değil, çözüm üreten bir yaklaşımdır. Bu siyaset anlayışı, halkımızın gündemini ve ihtiyaçlarını merkeze alır. Kayseri’nin gençlerinin, kadınlarının, esnafının ve işçilerinin sesi olmayı ve onların sorunlarına çözüm üretmeyi hedefliyoruz. Siyaset sadece seçimden seçime değil, hayatın her anında halkın yanında olmayı gerektirir.”

"GENÇLERİMİZ BUGÜNÜN AKTÖRLERİ, GELECEĞİN TEMİNATIDIR"

Altun, gençlerin geleceğin teminatı olmanın ötesinde, bugünün aktif aktörleri olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Gençlerimizin enerjisi, fikirleri ve cesareti, siyaset sahnesinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Yeni Nesil Siyaset anlayışımız, gençlerle birlikte bir gelecek inşa etmenin adresidir. Onların potansiyelini ortaya çıkarmak, ülkemizin kalkınması ve siyasetimizin yenilenmesi için büyük önem taşır.”

"ADALET, AHLAK VE KALKINMA İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Saadet Partisi’nin adalet, ahlak ve kalkınmayı temel alan bir siyaset anlayışına sahip olduğunu vurgulayan Başkan Altun, şunları kaydetti:

“Siyaset yalnızca bugünü kurtarmak için değil, geleceği inşa etmek için yapılır. Biz, adaletin teminat altına alındığı, ahlakın yol gösterici olduğu ve kalkınmanın herkes için olduğu bir düzeni hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda teşkilatımızın her bir üyesine düşen görev, halkımızla daha fazla kucaklaşmak ve Yeni Nesil Siyaset anlayışımızı yaygınlaştırmaktır.”

"BİRLİKTE, ADİL BİR TÜRKİYE’Yİ İNŞA EDECEĞİZ"

Başkan Altun, teşkilat mensuplarına hitaben, birlik ve dayanışmanın önemine vurgu yaparak şunları ekledi:

“Adaletin, ahlakın ve kardeşliğin hâkim olduğu bir Türkiye’yi inşa edeceğimize olan inancım tamdır. Bugün burada bulunan her birinize, bu kutlu davaya olan inancınız ve katkılarınız için teşekkür ediyorum. Birlikte çalışarak bu hedefe ulaşacağız.”

YÜKSEK İSTİŞARE KURULU ÜYESİ HACIABDULLAHOĞLU’NDAN ÖNEMLİ MESAJLAR

Toplantıya katılan Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Hüseyin Hacıabdullahoğlu da partinin Yeni Nesil Siyaset anlayışına ilişkin önemli mesajlar verdi. Hacıabdullahoğlu, siyasetin halka hizmet için bir araç olduğunu belirterek, teşkilat mensuplarının bu anlayışla hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

"HEDEFİMİZ: YAŞANABİLİR BİR TÜRKİYE"

Toplantının sonunda, Saadet Partisi’nin Kayseri genelinde yürüttüğü çalışmalar ve hedefleri masaya yatırıldı. Başkan Altun, halkın güvenini kazanarak Kayseri’de daha güçlü bir teşkilat yapısı inşa edeceklerini ifade etti.