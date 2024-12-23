Altın 2025'de de yatırımcısını kazandıracağa benziyor

Kazancılar Çarşısı’nda altın ve döviz piyasalarını değerlendiren Sarraf İhsan Gülderdi, altının haftaya pozitif bir başlangıç yaptığını belirtti. Sarraf Gülderdi, "Altın, hafta başı itibarıyla pozitif bir başlangıç yaptı. Hem dolar kaynaklı hem de ons kaynaklı yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Dolar şu anda 35,30 TL, Euro ise 36,40 TL seviyelerinde işlem görmekte. Altının ons fiyatı 2.630 Dolar seviyesinde, has altın ise 3 bin 25 TL’den işlem görmekte. 22 ayar altın 2 bin 950 TL, çeyrek altın ise 5 bin 50 TL’den satılmaktadır. Piyasalara baktığımızda, 26 Aralık’ta Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın faiz kararı açıklanacak. Yapılan anketlere göre, bankaların faiz oranını 150 baz puan düşürmesini bekliyoruz. Faiz indirimi sonrası doların yukarı yönlü hareket edeceğini tahmin ediyorum. Dövizdeki yukarı yönlü hareket ile birlikte altının da değer kazanmasını öngörüyoruz. Yılbaşı itibarıyla altın, yüzde 55 kazandırdı. Dolar yüzde 16, Euro ise yüzde 13 kazanç sağladı. Altın, bu yıl en çok kazandıran emtia oldu. Bunun en büyük nedeni, altının ons fiyatındaki artış. Yılbaşında ons fiyatı bin 700 Dolar seviyelerindeyken, şu an 2 bin 630 Dolar seviyesinde. Ortadoğu’daki gelişmeler ve FED’in faiz kararları, 2025 yılında da altın fiyatlarını etkileyecek faktörler arasında. 2025 yılında altının ons fiyatının 3 bin 500 Dolar seviyelerine ulaşacağını ve doların 48 TL’ye kadar çıkabileceğini tahmin ediyorum. Bu durumda gram altının da yüzde 55 oranında değer kazanacağını öngörüyoruz. Altının yıllık ortalama artış oranı genellikle yüzde 40 civarındayken, bu yıl yüzde 55 artış gösterdi. Gelecek yıl da benzer bir artış bekliyoruz. Çeyrek altının yıl sonunda 8 bin TL bandından işlem göreceğini tahmin ediyoruz. Geçen yıl olduğu gibi, önümüzdeki yıl da altının en karlı yatırım aracı olacağı öngörüyor, 2025’te de altının kazandırmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Hepinize mutlu yıllar dilerim” şeklinde konuştu.