Kayseri'de sıcaklıklar artıyor

Kayseri’de ise bu hafta sıcaklıkların en yüksek 33 ila 29 derece arasında olması bekleniyor. Öte yandan yetkililer özellikle kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ve yaşlılar başta olmak üzere tüm vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11 ila 16 saatleri arasında açık alanlarda bulunmamaları konusunda uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi ve hafta boyunca Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de mevsim normallerinin 4 ila 6 derece, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise 10 ila 15 derece üzerine çıkması bekleniyor.

‘GÜNÜN EN SICAK SAATLERİ OLAN 11 İLA 16 SAATLERİ ARASINDA AÇIK ALANLARDA BULUNMAYIN’

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü toz taşınımı konusunda uyarılarda bulunarak, iç ve batı bölgelerde toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği açıklamasında bulundu. Ayrıca yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda özellikle kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ve yaşlıların başta olmak üzere tüm vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11 ila 16 saatleri arasında açık alanlarda bulunmamaları istendi.

METEOROLOJİNİN YAYIMLADIĞI VERİLERE GÖRE KAYSERİ’DE 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU İSE ŞÖYLE;

Salı en yüksek 28 en düşük 24

Çarşamba en yüksek 32 en düşük 15

Perşembe en yüksek 32 en düşük 17

Cuma en yüksek 29 en düşük 22

Cumartesi ise en yüksek 28 ve en düşük sıcaklık 29 derece olacak.