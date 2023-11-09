Seramikten yapılan bir ürünün yolculuğu; seramik ürünler nasıl ortaya çıkar?

Döküm çamuru sıvı; kalıpta 20 veya 25 dakika kalıpta kalıyor belli bir kalınlığı gelince kalıptan çıkarıyoruz ve şeklini alıyor. Fırına koyuluyor 1040 derecede pişiriliyor ve sert bir ürün haline geliyor” dedi.

Seramik sanatı, kil de dahil olmak üzere seramik malzemelerden yapılan sanattır. Seramik bir ürün ortaya çıkarırken çamura verilen şekiller daha sonra fırında pişirilerek son halini alıyor. Fiyatlar ise ortalama 150 liradan başlıyor. Kayseri’de seramik sanatı ile uğraşan Seramik sanatçısı Heybet Horasan, “Seramik atölyemiz iki bölümden oluşmakta; bir bölümde seramik, kupa, fincan, abajur üretimi yaptığımız bir bölümüzde workshop ve kursları düzenlediğimiz bölümdür. İki şekilde yapıyoruz seramik workshop ve seramik kursları düzenliyoruz. Workshoplarımız kursiyerlerimizin bir kere katıldığı sistemdir. Kursiyerlerimiz buraya gelip hayal ettikleri, tasarladıkları fincan ve kupaları elde şekillendiriyorlar, 2 saat sürüyor. Kurslarımızda ise daha çok teknik öğretiyoruz; ayda 4 kez haftada 1 kez geliyorlar. İsteğe bağlı derslerimizde devam ettiriyoruz. Üretim aşamasında yaptığımız fincan ve kupalarımız atölyemizde satışı da mevcuttur. Ortalama bir duble fincan tabağı ile beraber 150 liraya mal oluyor” ifadelerini kullandı.

Seramik ürünlerin ortaya çıkışını anlatan seramik sanatçısı Mahmut Horasan da, “Dökümleri kalıp yöntemi ile yapıyoruz elle de şekillendirme var ancak seri üretim yaptığımız için kalıpla yapıyoruz. Alçı kalıp suyu emdiği için seramikte alçı kalıp kullanılıyor. Döküm çamuru sıvı; kalıpta 20 veya 25 dakika kalıpta kalıyor belli bir kalınlığı gelince kalıptan çıkarıyoruz ve şeklini alıyor. Fırına koyuluyor 1040 derecede pişiriliyor ve sert bir ürün haline geliyor. Seramik yaparken çamurun dilinden anlamak lazım” diye konuştu.