Başkan Gülsoy: 'Fahiş fiyata karşı 'Ürün Takip Yazılımı' yapılmalı'

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, KTO Mayıs Ayı Meclis Toplantısı’nda yaptığı konuşmasında, fahiş fiyatlarla ilgili mücadelelerinin devam ettiğini söyleyerek, "Fahiş fiyata karşı ’Ürün Takip Yazılımı’ yapılmalı" dedi.

KTO Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıya KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Kültepe-Kaniş-Karum Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, yönetim kurulu üyeleri ve oda üyeleri katıldı.

"Kayseri e-ticaret uyumu gösteren 2. şehir"

Başkan Gülsoy, Kayseri’nin e-ticarete uyumda İstanbul’dan sonra 2. Şehir olduğunu söyleyerek, "Değerli arkadaşlarım şehrimiz açısından burada dikkatinizi çekmek istediğim önemli bir nokta ise şudur. Uyum endeksi raporuna baktığımızda Şehrimiz en yüksek e-ticaret uyumu gösteren şehirler arasında İstanbul’dan sonra ikinci sırada yer alıyor. Kayseri’de e-ticaret yapan firma sayımız 9 bin 632’ye çıkmıştır. Bu şehrimiz açısından büyük bir başarıdır. E-Ticarette iyi bir ivme kazandığımızın da ispatıdır. Kayseri Ticaret Odası olarak e-ticaret ve dijitalleşme konusunda bugüne kadar vermiş olduğumuz panel, seminer, konferanslarla bu başarıya önemli katkımızın olduğunu düşünüyorum. Buradan e-ticaret yapan firmalarımızı ve çalışanlarını da yürekten tebrik ediyorum" dedi.

Fahiş fiyata neden olanlara fırsat vermeyeceklerini söyleyen KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, "Buradan şunu da ifade etmek istiyorum. Kayseri Ticaret Odası olarak fırsatçılara, fahiş fiyata neden olanlara taviz vermeyeceğiz. Daha zam haberi duyulmadan, gündeme alınmadan fiyatları artıranlar oluyor. Ticaret Bakanlığımız ve bazı durumlarda diğer bakanlıklardan ekiplerimiz sürekli sahada denetim halinde. Bu konuda taviz vermiyorlar, fırsatçılara, stokçulara, tamahkarlığa, karaborsa zihniyetine izin verilmeyecek. Ülkemizde en önemli mesele gıda. Yaz geliyor. Bu nedenle sebze ve meyvede fiyatlar düşecek gibi gözüküyor. Bu eğilimle inşallah temenni ediyorum ki sıkı bir denetimle gıda fiyatlarının artmasının önüne geçilir. Bu konuda da ‘Ürün Takip Yazılımı Yapılmalı’ diyoruz. Yani tarladan çıkan ürünün nihai tüketiciye ulaşana kadar nerelerden geçtiği takip edilmeli. En azından 3 harfli marketler, zincir marketlere karşı mücadele eden bir yapı olmalı. Yerel marketler arasındaki fiyat farkı takip edilmeli. Ahilik kültürünün doğduğu Kayseri’de, ‘ölçü ve tartıda hile yapan bizden değildir’ inancına sahip bir gelenekten gelen üyelerimizin, asla ‘fırsatı ganimete çevirme gibi’ bir yola tevessül edeceğine inanmıyoruz" dedi.

Gülsoy, vatandaşı mağdur edenlere sessiz kalmayacaklarını söyleyerek, "Her meslekte olduğu gibi, bizim üyelerimiz arasında da az sayıda da olsa vatandaşın sağlık hassasiyetini, yaşanan olayın büyüklüğünün neden olduğu korkuyu ‘haksız kazanca-ranta’ çevirmek isteyen kötü niyetli insanlar olabilir. Ne devletimizin ilgili kurumları, ne de bizler üyelerimizin böyle bir şey yapmasına asla izin vermeyiz. Herkes bilmelidir ki; vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız ve fırsatçılığa asla geçit vermeyeceğiz. Haksız rekabetle karşılaşan tüketicilerimizin de Odamızı arayarak gerekli şikayetleri yapmaları hususunda hassasiyete davet ediyorum" ifadelerini kullandı.