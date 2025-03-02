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Başkan Gün: 'Şehit ve gazi aileleri başımızın tacı'

Kayseri Sivaslı Dernekler Federasyonu Başkanı İsa Gün, Kayseri'deki şehit ve gazi ailelerini iftar yemeğinde misafir etti. Başkan Gün: 'Şehitler ve gaziler bizim en büyük gururumuz. Aileleri başımızın tacı' dedi.

Başkan Gün: 'Şehit ve gazi aileleri başımızın tacı'

Kayseri Sivaslı Dernekler Federasyonu Başkanı İsa Gün, Kayseri’deki şehit ve gazi ailelerini iftar yemeğinde misafir etti. Başkan İsa Gün, aileler ile iftar yemeğinde bir arada olmalarından memnuniyet duyduklarını belirterek “Katılımlarından büyük onur duyduk. Şehitler ve gaziler bizim en büyük gururumuz. Aileleri başımızın tacı” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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