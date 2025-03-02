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Başkan Yalçın ilk iftarını 'ikram Sofrası'nda açtı

Talas Belediyesi ve bir grup iş insanı tarafından hazırlanan İkram Sofrası, Ramazan ayının ilk iftarında misafirlerini ağırladı. Burada konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 'Bir grup iş insanımız bize böyle bir teklifle geldiğinde biz de ev sahibi olalım dedik. Allah niyetlerini kabul etsin' dedi.

Başkan Yalçın ilk iftarını 'ikram Sofrası'nda açtı

Talas Belediyesi’nin Mevlana Mahallesi Halef Hoca Caddesi üzerindeki Rıfat Yıldırım Yaşam Parkı içinde yer alan Mevlana Restoran’da kurulan İkram Sofrası, 7’den 70’e her yaştan vatandaşa kapılarını açtı. Birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışmanın örneğini oluşturan bu sofraya katılan Başkan Yalçın, vatandaşlarla tek tek sohbet edip Ramazan aylarını tebrik etti. Başkan Yalçın, akşam ezanıyla birlikte açılan oruçların ardından yaptığı konuşmasında sözlerine "Çok değerli kardeşlerim Ramazanınız mübarek olsun." diyerek başladı. Arkadaş meclisinde ’İkram Sofrası’ adı altında bir düşüncenin olgunlaştığını belirten Başkan Yalçın; "Bizim bir grup arkadaşımız bu ay ikram yapalım deyince bizde ev sahipliği yapalım dedik. Allah onların da ikramını kabul etsin. Sizlere de gelip bu sofrayı bizimle paylaştığınız çok teşekkür ediyorum. İnsanlar bazen ikram eder bazen de ikram alırlar. Cenabı Allah hepimize sağlık ve huzur içinde nice ramazanlara kavuşmayı nasip etsin. Allah devlete zeval vermesin" diye konuştu. Başkan Yalçın, sözlerini şöyle tamamladı;

“Tesislerimizdeki yemek atıkları Ali Dağı 360 Kafe yanında bulunan mini çiftliğimiz ile Talas Pati Evi Doğal Yaşam Alanındaki patilerimize gidiyor. Ayrıca sizlerin bildiği bizim de ulaşamadığımız insanlar varsa bize bildirin. Biz de onlara gıda kolisi yardımında bulunalım.”

Talas Belediyesinin ikram sofrasında Ramazan ayının ilk iftarını açan vatandaşlar da Başkan Yalçın’a teşekkür etti. Talas Belediyesi İkram Sofrası, Ramazan ayında her gün iftarda Mevlana Restoran’da ücretsiz şekilde vatandaşlara açık olacak.


 

Haber Merkezi

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