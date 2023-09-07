Başkan İlmek’ten 28’inci Üzüm Festivali’ne davet

Onlara da saygı duyuyorum ama böyle uygun gördük. Bunun yerine deprem bölgemize kırtasiye yardımı yaptık. Elimizde bulunan kırtasiyenin bir kısmını da eğitim, öğretimin başlayacağı pazartesi günü kırsal bölgelerdeki bazı okullara götürüp dağıtacağız” dedi.

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, KayseRadar ve Radyo Radar’dan canlı olarak yayınlanan ‘Gündem Kayseri’ programına konuk oldu. Kayseradar Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram’ın sorularını cevaplayan İlmek, “İnşallah yarın üzüm Festivalimizin 28’incisini gerçekleştireceğiz. Hazırlıklarımızı tamamlamak üzereyiz. İnşallah yarın anlımızın akıyla festivalimizi tamamlayacağız. Bir önceki yıla göre tek farkımız akşam konserlerimizin olmaması. Bunun dışındaki bütün etkinliklerimiz var. Üzümü ön plana çıkartan bir festival planladık. Festivale katılan vatandaşlarımız keyif yaşayacak, üzüm görecek, üzümü tadacak ve doyacak. Kayseri’de birkaç gün öncesinde sel, dolu gibi olaylar yaşadık. Tüm ilçelerimize ilimize geçmiş olsun. Bizde nasibimizi kısmen aldık. Ciddi bir sorun yaşamadık ama bazı bağ alanlarımızda hasar oluştu. Erken hasat yaptık mecburen. Yine de elimizde yeteri miktarda üzümümüz var. Katılan tüm misafirlerimize ikram edeceğiz. Festivalimizde sadece tek fark olacak akşam konserlerimiz olmayacak. Bu yıl bunu uygun gördük. Dolayısıyla konser yapmam kararı aldık. Sahadaki tüm etkinliklerimiz ise tam bir şekilde var” ifadelerini kullandı.

Son zamanlarda yaşanan sel olayları hakkında ve alt yapıyla ilgili konuşan İlmek, “Kayseri ve ilçeleri gelişen ve büyüyen bir bölge. Gelişmeyle beraber alt yapının tamamlanması devam etmesi ve sürekli yenilenmesi gerekiyor. Alt yapımız yeterli ama iklimlerinde tavrı değişti. Yağmur yağınca felakete dönüştürüyor. Bunu hiçbir alt yapının kaldırması mümkün değil. Bizimde eksikliklerimiz var tabi ama yağış olaylarını değerlendirdiğinizde bunu önleyebilecek bir alt yapı oluşturabilme şansımız maalesef yok. İklim şartlarının ağırlığına alt yapı yeterli olmuyor. Biz bu sorunları gidermenin gayreti içerisindeyiz. Vatandaşlarımızın doğanın bıraktığı yağışları görüp birazda bizi maruz görmelerini istiyoruz. Emin olsunlar ki biz çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

‘FESTİVALE SANATÇI ÇIKMADIĞI İÇİN BİZİ ELEŞTİRENDE VAR’

Yarın düzenlenecek olan Üzüm Festivali’nde sanatçı çağrılmayacağını bunun yerine deprem bölgesindeki öğrencilere kırtasiye yardımı yapıldığını ve bu şekilde bir farkındalık oluşturmak istediklerini anlatan Başkan İlmek, “Depremin ilk anından itibaren bize verilen görev doğrultusunda belirli bölgelerde çalışmalarımızı ekiplerimizle yaptık. Bu süre sona erdi. Bize dendi ki; ‘sizin belediyeler olarak yapabileceğiniz kalmadı buraları unutmayın’ dendi biz kendi bölgemize gelip bölgemizdeki çalışmalara başladık. Ama hiçbir zamanda aklımızdan çıkmadı. Biz Göksun Belediyesiyle kardeş ilçeyiz. Ne zaman ihtiyaçları olsa gücümüz ölçeğinde karşılamaya çalıştık. Göksun’daki bütün çocukların kırtasiye ihtiyaçlarını karşılayabilmemiz elbette mümkün değil. Bir farkındalık oluşturmaya çalıştık. Biz sizi unutmadık aylarda, yıllarda geçse sizin mağduriyetiniz devam etse biz sizin yanınızdayız algısını vermeye çalıştık. Allah’a çok şükür bu algıyı verebilmeye çalıştık. Böyle daha uygun olacağı kanaatiyle hareket ettim. Festivale sanatçı çıkmadığı için bizi eleştirende var. Onlara da saygı duyuyorum ama böyle uygun gördüm. Bu sadece benim kararımdır. Umarım doğru yapmışımdır. Bunun yerine deprem bölgemize kırtasiye yardımı yaptık. Elimizde bulunan kırtasiyenin bir kısmını da eğitim, öğretimin başlayacağı pazartesi günü kırsal bölgelerdeki bazı okullara götürüp dağıtacağız. Kendi bölgemizde unutmadık. Karınca misali tarafımızı belirledik. Göksun’dan gelen mesajlar var. Onlarda bizi mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

‘EKMEK YEDİĞİNİZ KAPIYA İHANET EDEMEZSİNİZ’

Canlı yayın programında yorum yazan bir vatandaşın ‘Başkan bizi tersledi’ demesi üzerine Başkan İlmek, “Madem konu açıldı, arkadaşımızda yazmış. Bu arkadaşımız belediye çalışanı ve işine son verdiğimiz bir arkadaşımız. Sebepleri bizim kayıtlarımızda mevcut. Ciddi manada bu belediyeye zarar vermiş davranışları olan bir arkadaşımız. Tespitleri yapılmış tutanağı tutulmuş bir kardeşimizin benimle de görüşme şansı yoktu. Ekmek yediğiniz kapıya ihanet edemezsiniz. Bunu kendim içinde söylüyorum belediye çalışanları içinde geçerli. Böyle bir hassasiyet var bu arkadaşımızla ilgili bunu da belirtmiş olayım” dedi.

‘İNCESU İLÇEMİZİN TANITILMASI ANLAMINDA BİRLİKTE GAYRET GÖSTERELİM’

Tüm vatandaşları festivale davet eden Başkan İlmek, “Festivallerimizi yarın gerçekleştiriyoruz. Bütün siyasi kanallara biz davetiyemizi ilettik. Bütün vatandaşlarımıza özellikle söylüyorum buyursunlar gelsinler. Burada güzel bir birliktelik oluyor. Böyle hoş bir ortamda birlikte beraber olalım. İncesu ilçemizin tanıtılması anlamında birlikte gayret gösterelim. Varsa dertlerimiz büyüklerimize usulüyle anlatalım. Sorunlarımızı çözme anlamında onlardan yardım isteyelim. Siyasi büyüklerimizin hepsinin kapısı açık. Bütün vatandaşlarımızı festivalimize davet ediyoruz” şeklinde konuştu.