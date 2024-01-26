Başkan İlmek ve Koç'tan Başkan Kızılışık'a 'hayırlı olsun' ziyareti

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek’le AK Parti İncesu İlçe Başkanı Mehmet Koç ve beraberindeki ilçe teşkilatı, MHP İncesu Eski İlçe Başkanı Mehmet Örs’ün yerine atanan Seçkin Kızılışık’a ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu. Ziyarette Başkan Kızılışık’ın yeni görevinin hayırlara vesile olması adına Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Ziyaret sonrasında başkanlar, teşkilat eşliğinde ilçe pazarına da ziyaret gerçekleştirdi.

Yeni Başkan Seçkin Kızılışık’ın uzun yıllar boyunca ilçe teşkilatında ve ülkü ocaklarında yöneticilik yaptığını ve tecrübeli bir siyasetçi olduğunu dile getiren İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, “Cumhur İttifakı’nın kapsayıcı ve birleştirici gücü ile İncesu İlçemizi çok daha iyi yerlere götürme gayreti içerisinde olacağız. Seçim döneminde ve sonrasında kuracağımız istişare ile İncesu için çalışmalar, projeler hayata geçireceğiz” dedi ve yeni görevinde Başkan Kızılışık’a başarılar diledi.

İncesu’yu daha iyi yerlere getirmek adına ittifak bazında çalışmaları sürdüreceklerini ifade eden AK Parti İncesu İlçe Başkanı Mehmet Koç, “Cumhur ittifakı kapsamında çalışmalar yapacağız. Sen, O diye bir kavram lügatımızda yok. Artık ‘Biz’ varız” dedi ve Başkan Kızılışık da İncesu’nun her şeyin en iyisine layık olduğunu belirterek Cumhur İttifakı’nın birleştirici gücüyle ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.