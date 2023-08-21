Başkan Işık: 'Kocasinan Belediyesi 'miras yedi' gibi ne bulursa satıyor'

 İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanı Mustafa Işık, kentsel dönüşüm hakkında konuşarak, 'Her imarın sonunda da rant var. Bir iş şehrimize nasıl faydalı olur diye bakılmıyor.

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  • 21.08.2023 14:16
  • Güncelleme: 21.08.2023 14:40
Başkan Işık: 'Kocasinan Belediyesi 'miras yedi' gibi ne bulursa satıyor'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Buradan ne rant elde ederiz diye bakılıyor. Yıldızevler’deki, Ahievran’daki yeri satıyorlar. Bunun adına da kentsel dönüşüm diyorlar. Buradan gelir elde ediyorlar. Ama Argıncık’a, Sancaktepe’ye, Boztepe’ye, Oruçreis’e girmiyorlar” dedi. 

İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanı Mustafa Işık, , Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Siyasi Gündem’ programına katılarak moderatör Duygu Sarınca’nın sorularını yanıtladı. Işık, kentsel dönüşüm ve deprem konuları hakkında konuştu. 

‘BU İMARLARDA VATANDAŞIN LEHİNE BİR ŞEY YOK’

Meclis toplantılarının genel olarak imar üzerine olduğunu söyleyen Işık, “Ben Grup başkanı olarak Kocasinan’daki grup toplantılarına katılıyorum. Kocasinan bağlantılı büyükşehir toplantılarına da katılıyorum. Gündemlerin hepsi imar ve rant üzerine. Bu imarlarda vatandaşın lehine bir şey yok. Hepsi rant üzerine imar değişikliği. Bu imar planları bir şehrin anayasası. İstisna olmalı bu değişikliklerde. Ama baktığınızda imardan başka hiçbir şey yok. Her imarın sonunda da rant var. Bir iş şehrimize nasıl faydalı olur diye bakılmıyor. Buradan ne rant elde ederiz diye bakılıyor. Yıldızevler’deki, Ahievran’daki yeri satıyorlar. Bunun adına da kentsel dönüşüm diyorlar. Buradan gelir elde ediyorlar. Ama Argıncık’a, Sancaktepe’ye, Boztepe’ye, Oruçreis’e girmiyorlar. Belediyeler bunun için değişmeli. Birer birer başkanlara kötüde diyemiyoruz ama bir bütün halinde doymuşluk ve tıkanmışlık var. Değişiklik muhakkak olmalı. Yapamayan gider, yapan gelir. O yapamazsa bir daha değişir” ifadelerini kullandı. 

‘KAYSERİ’DE KAMUNUN, BELEDİYELERİN SATTIĞI ARSALAR İÇERİSİNDEN FAY HATLARI GEÇİYOR’

Kayseri’de belediyenin sattığı arsaların altından fay hattı geçtiğini iddia eden Işık, “ Kayseri depreme hazırlıklı olmayan şehirlerden biri. Kayseri eğer depreme hazırlıklı olsaydı zaten Sayın Bakanın söylediği ıslak zeminlere konut yapılmazdı. Kayseri’de kamunun, belediyelerin sattığı arsalar içerisinden fay hatları geçiyor. Kentsel dönüşüm kapsamında elde edilen en büyük arsayı yani Ahievran’ı sattılar. Fay hattı ortasından geçiyor. Burayı vatandaşa konut alanı olarak sattılar. Bunları sayın bakanın açıklamasından sonra sorduk cevap bekliyoruz. 15 gün içerisinde cevap vermeleri gerekirken 1 ay geçti cevap vermediler” şeklinde konuştu.

‘BU SATIŞ ÇILGINLIĞININ SONU NEREYE GİDECEK ÇOK MERAK EDİYORUM’

Kocasinan’da kırsala hizmet olmadığını ifade eden Işık, “Kocasinan Belediyesi ne bulursa satıyor. ‘Miras yedi’ gibi satıyorlar. Köy yerinde belediyeye ait ne varsa satıyorlar. Bir önceki sene 450 milyon bütçesi vardı belediyenin. Buna ek bütçe yaparak yüzde 150 artırdılar. Bu satış çılgınlığının sonu nereye gidecek çok merak ediyorum. Köyde ve şehirde buldukları yerlerin hepsini satıyorlar. Ama bir türlü kentsel dönüşüm olayının esasına gelmiyorlar. Kentsel dönüşümün rant bölümünü ele alıyorlar. Argıncığı o halde bırakmak vicdan işi değil. Bu şehrin vicdanı buna isyan etmeli. Yapıyormuş gibi yapmak, vicdanları kanatır. Kocasinan’ın köy yolları daha ANAP zamanında yapılan yollarla duruyor. Kocasinan’da kırsala hizmet yok. Otobüs gönderiyorlar şikayet arşa çıkıyor” diye konuştu.

1ha

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