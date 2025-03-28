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Başkan Koç 'Önceliğimiz Siyasi Parti değil, ülkemizin Kayseri'nin ve Tomarza'nın menfaati'

Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç 'Bizim önceliğimiz siyasi parti değil, ülkemizin menfaati, Kayseri'mizin menfaati, Tomarza'mızın menfaati. Bu net, bunun altını bir kez daha çiziyorum. Ben kimsenin adamı değilim. Sevdiklerim vardır, siyasette birlikte olduklarım vardır. Ömür boyu da, siyaset bittikten sonra da dost kalacağım. Siyaset yapan, şu anda vekil olan, belediye başkanı olan dostlarım vardır ama onlara ben hiç siyaset ve siyasi gözle bakmadım' dedi.

Başkan Koç 'Önceliğimiz Siyasi Parti değil, ülkemizin Kayseri'nin ve Tomarza'nın menfaati'

Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç,  Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Gündem Kayseri Ramazan Özel’ programına konuk olarak Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram’ın sorularını yanıtladı.

Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç, önceliğinin siyasi parti değil, ülkenin ve Kayseri’nin menfaati olduğunu belirterek; “Bizim önceliğimiz siyasi parti değil, ülkemizin menfaati, Kayseri’mizin menfaati, Tomarza’mızın menfaati. Bu net, bunun altını bir kez daha çiziyorum. Ben kimsenin adamı değilim. Sevdiklerim vardır, siyasette birlikte olduklarım vardır. Ömür boyu da, siyaset bittikten sonra da dost kalacağım. Siyaset yapan, şu anda vekil olan, belediye başkanı olan dostlarım vardır ama onlara ben hiç siyaset ve siyasi gözle bakmadım, onlar da bana öyle bakmadılar. Eforumuzu Parti değiştirmekle, şurada burada kullanmayalım. Partiye geçince ne yapacaksın, bana örnek veriyorum, ne yapacaksın? Yol mu yapacaksın, fazladan? Buyur, yap, elinden alan yok. Ben de oraya levhayı asayım, örnek veriyorum. Büyükşehir Belediyesi yaptı diyim. CHP’de Belediyeler Birliği var. Şimdi adam, Belediyeler Birliği bize tüm Belediyelerde, 150 küsür belediye, kepçe ve çöp aracı, toplama aracı gönderiyor. Şimdi o aracın üstüne, “Belediyeler Birliği’nden geldi” yazmaz mıyım? Memduh başkanım bir şey yapıyor, onun üstüne Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederiz, Memduh Büyükkılıç’a teşekkür yazmaz mıyım? Sen yap, yeter ki, sırtıma yazar, gezerim. Biz Tomarza için sevdalıyız, sen neredesin? Mezarımda orada benim. Onun için başka bir kaygım yok, siyasi kaygı falan hiç yok. Tek kaygım başarılı olmak, bana güvenen insanları mahcup etmemek” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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