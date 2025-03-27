Gökkent'te aracıyla gezerken silahlı saldırıya uğradı
Kayseri'de aracının içindeyken silahlı saldırıya uğrayan şahıs kırılan cam parçaları nedeniyle hafif yaralandı.
Gökkent Mahallesi’nde otomobiliyle gezerken silahlı saldırıya uğrayan genç, kırılan cam parçalarıyla yaralandı.
Olay Melikgazi ilçesi Gökkent Mahallesi'nde, meydana geldi. İddiaya göre Bir araçtan S.U.’nun kullandığı otomobile ateş açıldı. Saldırı esnasında, otomobil sürücüsü S.U, isabet eden kurşunun kırdığı otomobil cam parçalarıyla yaralandı. Çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan S.U. hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren şahsı yakalamak için çalışma başlattı.