Başkan Mehmet Yalçın, 'Çelik kapıda Türkiye'nin başkenti Kayseridir'

Çelik Kapı Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (KAPSİAD) tarafından geleneksel iftar yemeği programı düzenlendi. Burada konuşan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, "Kıymetli sanayicilerimiz, çelik kapı sektörümüz ve mobilya sektörümüzle birlikte Kayserimizde parlayan bir sektör haline gelmiştir. Biz de şu sloganı kullanıyoruz: 'Çelik kapıda Türkiye'nin başkenti Kayseri.' 2024 yılında şehrimiz Kayseri, 2,5 milyon adet çelik kapı ve 260 milyon dolar ihracat gerçekleştirmiştir. Bu, büyük bir başarı göstergesidir. Türkiye'de üretilen çelik kapıların büyük bir kısmı Kayseri şehrimizde üretilmektedir. Dünyaya baktığımızda, dünya piyasasının %5'lik çelik kapı ihtiyacını da yine siz kıymetli sanayicilerimiz karşılıyorsunuz. Bu, Kayseri şehrimiz için gerçekten bir gurur kaynağıdır. Hepinize emeklerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Elinize sağlık" ifadelerinde bulundu.

Kayseri’nin çelik kapı sektöründe öncü bir şehir olduğunu ifade eden Kayseri Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Hasan Köksal, “Kayseri, çelik kapı üretiminde lokomotif sektörlerinin başında yer almaktadır. Çelik kapı üretimi, özellikle mobilya sektörüyle birlikte Kayseri'nin önemli bir ihracat, istihdam ve üretim yükümlüsüdür. Kayseri Ticaret Odası olarak göreve geldiğimiz ilk günden beri kullandığımız bir sloganımız var: 'Beraber güçlüyüz, birlikte güçlüyüz.' Bu akşam bizimle birlikte olma meselesini ve bu birlikteliği sunan Başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerimize organizasyon vesilesiyle teşekkür ediyoruz. Ayrıca yaklaşmakta olan Ramazan Bayramınızı tebrik ediyor, saygı ve selamlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

Öte yandan Türkiye’nin çelik kapı üretiminde dünyanın önde gelen ülkelerinden olduğunu ifade eden Çelik Kapı Sanayicileri İş Adamları Derneği(KAPSİAD) Başkanı Köksal Kaya, "Çelik kapı sektörü, inşaat ve güvenlik alanlarında her geçen yıl büyümeye devam etmektedir. Küresel çelik kapı pazarı, güvenlik ihtiyacının artması, inşaat sektöründeki gelişmeler ve dayanıklı yapı malzemelerine olan talep sayesinde büyüme göstermektedir. Özellikle konut, ticari binalar ve endüstriyel çelik kapı kullanımı yaygınlaşmaktadır. Başta Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok bölgede çelik kapıya yönelik talepler artarken, gelişmekte olan ülkelerde bu alandaki pazar payı genişlemektedir. Akıllı kapı kilit sistemleri, biyometrik kilit teknolojileri ve yangına dayanıklı kapılar gibi inovatif çözümler de sektördeki büyümeyi destekleyen faktörler arasında yer almaktadır. Şunu da vurgulamak isterim ki, Türkiye çelik kapı üretiminde dünyanın önde gelen ülkelerinden biridir ve dünya sıralamasında 8. sırada yer almaktadır. Ülkemiz, kaliteli üretim ve rekabetçi fiyatlarıyla Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Asya pazarlarında önemli bir tedarikçi konumundadır. Türkiye'nin çelik kapı ihracat hacmi 260 milyon dolar artış göstermektedir. Özellikle Kayseri, Türkiye'nin çelik kapı üretim merkezi konumundadır ve Türkiye'de üretilen her 10 çelik kapıdan 9'u Kayseri'de üretilmektedir" diye konuştu.