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Mektep Melikgazi'de Anlamlı Buluşma: Gençlerle İstişare ve Sohbet

TBMM Milli Savunma Komisyon Başkanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Milletvekili Ayşe Böhürler, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Akademisi'ni ziyaret etti.

Mektep Melikgazi'de Anlamlı Buluşma: Gençlerle İstişare ve Sohbet

Gençlerin Sorunları Dinlendi

Ziyaret sırasında, heyet öğrencilerle bir araya gelerek onların görüşlerini dinledi ve sorunlarına çözüm önerileri sundu. Hulusi Akar, gençlerle samimi bir sohbet gerçekleştirerek onların düşüncelerine önem verdiklerini vurguladı. Bu anlamlı buluşma, gençlerin motivasyonunu artırırken, geleceğe dair umutlarını pekiştirdi.

 

Haber Merkezi

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