Üç kemer bölmeli özgün yapısıyla Deliklitaş Cami

Kuzeyden iki basamak aşağı inilerek girilen dış kapının sağında mermer yazılı bir mezarlık ve 1971 yılında camiye eklenen bir minare bulunmaktadır.

Dikdörtgen oturumlu caminin dış yüzeyi taştan yapılmış ve çatısı kiremitle kaplanmıştır.

Son cemaat mahallinin sağında ve solundaki bölümlerinde birer tane nişli taş oymalı küçük mihrabiye bulunmaktadır. Ortadan girilen küçük kemerli kapıdan sonra girişe yakın yerde hanımlar mahfilini taşıyan iki zarif mermer kaplı sütun bulunmaktadır.

Ahşap sütun direkli dönemin klasik camilerinin dışında, dikdörtgen alan üç yayvan kemerle bölünerek dört farklı sahanlık oluşturmaktadır. Bu kemerlerin üstü ise yuvarlak ahşap kirişler ve üzeri de düz tahtayla kapatılmıştır. Tavandaki tüm ahşaplar krem duvar rengine boyanmıştır. Yayvan taş kemerlerin dışında kalan tüm cami iç duvarları beyaz sıva ile sıvanmıştır. Caminin iç kenarlarının tamamı 1,5 metre yüksekliğinde ahşap parlak vernikli lambriyle döşenmiştir.

Mihrap ve minberi ise üç farklı tonda mermerden sonraki dönemlerde yapılmıştır.

Güney ve kuzey cephesinde ikişer, yan cephelerinde dörder tane aşağı eğimli aydınlatma pencereleri bulunmaktadır.

İçerideki kemerlerin ortama kattığı ferahlık ve sıcaklık, içeri girdiğimizde karşılaştığımız genç imamla cemaatin arasındaki sıcak sohbetiyle daha da ısındı. Dünya kelamı sıcak sohbetler ezan okununcaya kadar devam etti. İmam ile cemaat arasındaki bu sıcak diyalog pek rastlanır değil camilerde.

Bu yıl itibarıyla şehir merkezinde hatimle teravih kılınan camiler arasına giren Deliklitaş'ta teravih namazını Taşçıoğlu Kur'an Kursu hocaları kıldırıyor. Aynı kursun hafız öğrencilerinin de takip ettiği hatimli teravihe katılan cemaat sayısı da 30 civarında.