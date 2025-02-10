Başkan Moral: 'Amacımız, Türk mutfağının yerini dünya gündemine oturtmak'

Türkiye’de 7 bölgede düzenlenen MEB Uluslararası Gastronomi Festivali ve Aşçılık yarışması, Kayseri’de Erciyes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlendi. Çeşitli okullardan gelen öğrencilerden yarışmada dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Festivale, Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Mecit Moral, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Cumali Karakuş, yarışmacılar ve öğretmenleri katıldı.

Programda konuşan Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Mecit Moral: “Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlemiş olduğu gastronomi Festivali'nin, bütün Türkiye'de, 7 bölgede yapılacak yarışmalardan sonra Nisan ayının 2. haftasında Türkiye finali için İstanbul'da düzenlenecek yarışmaya aday olabilecek arkadaşları seçme amacıyla yapıldı. Bu yarışmada 1’inci olan arkadaşları İstanbul'a, İstanbul'da yapılacak olan yarışmada 1’inci olacak olan Türkiye finalini kazanacak olan arkadaşımız 2’nci etap olan uluslararası festivalin bir yarışmacısı olarak Türkiye'yi temsil edecek. Buradaki asıl amacımız Türk mutfağının dünya mutfağı içerisindeki yerini ve konumunu bütün dünyanın gündemini oturtmak. Onun için bu arkadaşları burada yaptığı yarışmada elde ettiği kazanımlardan sonra gelecekte mesleklerini aslında yön verecek ve bu başarılı eğitimlerinden sonra Türk mutfağına katkı sunacakları gibi kendileri için de iyi bir gelecek hazırlayacaklarını umuyoruz. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’müzün yaptığı bu yarışmaya katkı sunan bütün okullara bütün öğretmen arkadaşlarımıza öğrencilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah bu yıl ikincisi düzenleniyor burada katlanarak devam edecek yarışmaları önümüzdeki yıllarda da devam ettirmeyi düşünüyoruz. Sayın bakanımızın ve sayın genel müdürümüzün selamlarını da Kayseri’ye iletiyoruz” ifadelerini kullandı.