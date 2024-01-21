Başkan Murtaza Er güven tazeledi

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası Kayseri Şubesi 17’nci Dönem Genel Kurulu dün yapılmıştı. Bugünde Erciyes Kültür Merkezinde yapılan seçimlerde üyeler oy kullandı. Tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Murtaza Er tüm oyları alarak yeniden başkan seçildi. Görev paylaşımı ise Başkan Murtaza Er mazbatasını aldıktan sonra bu hafta içinde gerçekleşecek. Konuyla ilgili konuşan Başkan Er, “Mimarlar Odası Kayseri Şubemizin 17’inci Olağan Genel Kurul’unu dün tamamladık. Bugünde seçimlerimiz tamamlamış bulunuyoruz. Seçimlere tek liste olarak katıldık. Tek liste olmanın sorumluluğunu üzerimizde hep hissettik. Üyelerimizden bir gücen oyu aldık bugün. İki yıl boyunca yaptığımız işleri mesleğimiz adına verdiğimiz mücadeleyi üyelerimiz tek listede bizi göstererek onayladılar. Şehrimizde mimarlık için önümüzdeki iki yıl boyunca çalışmaya devam edeceğiz. Mesleki anlamada mimarların sorunlarını her platformda dile getirmeye devam edeceğiz. Mimarlar Odası her zaman ki gibi sadece kendi içerisinde değil, insan merkezli bir meslek olduğundan dolayı mimarlar odası kamuya açık yönetilecek. Mümkün olduğunca bu şehirde yaşayan insanları yaptığımız etkinliklere davet edeceğiz” ifadelerini kullandı.