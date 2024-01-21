İyi Parti Adayı Kazım Yücel Yeşil Mahalle'de hemşehrileriyle buluştu

Sahada büyük coşku ve teveccühle karşılanan İyi Parti adayı Kazım Yücel, bu kez Kocasinan ilçesine bağlı Yeşil Mahallede gezdi. El öpüp dua alan Yücel, kentin içinde köy olarak kalan Yeşil Mahalleyi hak ettiği noktaya taşıma sözü verdi.

Kayserililer dört gözle İyi Partili Belediye Başkanı bekliyor. Saha çalışmalarına devam eden İyi Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kazım Yücel ve beraberindeki heyet buna bizzat şahitlik ediyor. İyi Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kazım Yücel, beraberinde Kocasinan Belediye Başkan Adayı Yurdaer Şahin ile birlikte Kocasinan ilçesine bağlı Yeşil Mahalle'yi gezdi. Yücel ve Şahin, mahalleyi adım adım dolaştı.

Büyüklerin ellerine öpüp onlardan dua alan Kazım Yücel ve Yurdaer Şahin, mahallelinin de sorunlarını dinledi. Erkilet Bulvarı üzerinde bir çok okul ve iş yerinin bulunduğunu belirten vatandaşlar, "Erkilet Bulvarından yüz binlerce araç geçiyor. Işıklandırma yapılınca da trafik tıkanıyor. Bizler de karşıdan karşıya geçmekte zorlanıyoruz. Belli aralıklarla bu modern kente üst geçitler kazandırılmalı. Hem esnafımız mağdur edilmemeli hem de vatandaşlar ölümle burun buruna gelmemeli. Bir çoğumuzu öğrencisi var. Ve okula giderken de dönüşte de Erkilet Bulvarından karşıdan karşıya geçmek zorunda kalıyorlar. Bu yolda çok fazla kaza oluyor. Sürücülerimiz maalesef yayalara gereken ihtimamı göstermiyorlar. O nedenle üzücü ve can alımı kazalar meydana geliyor. Bunların sona ermesi için gerekli mesafelerde mutlaka üst geçitler yapılması gerekir" dediler.

Yine mahalle sakinleri, "Özellikle Yeşil Mahalle kent içinde köy görünümlü bir yer olarak kaldı. Erkilet havalimanından havalanan uçaklardaki vatandaşların ilk gördüğü alan Yeşil Mahalle. Bu mahalle artık Kayseri'ye yakışmıyor. Bir an önce burada rant amaçlı değil, gerçekten insanların faydasına olacak kentsel dönüşüm faaliyetleri başlatılalı. Hatta havalimanı da mahallenin yararına olacak şekilde ekonomik projelerle desteklenmeli. Belki kafeler olur, belki ticarethaneler olur. Havaalanın bu mahalleye ticareten kazandırılması gerekir. İstanbul Atatürk Havalimanına inen uçakları izlemek için insanlar Yeşilköy Sahiline akın ediyor. Belki bizim sahilimiz yok ama uçakların kalkış yaptığı alanın altında mahallemiz. Buralar buna göre dizayn edilebilir ve mahallemiz daha güzel bir yere sahip olabilir" dediler.

Mahalle sakinlerini dinleyen İyi Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kazım Yücel de, "Ben bu mahalleyi iyi bilirim. Ben Erkilet Kuşçu'luyum. Çoçukluğumun bir çok dönemi burada geçti. Yeşil Mahallede Erkiletli hemşehrilerimin ve Yuarder Başkanımın memleketi olan Sivaslılar çok. Hakikaten ne Yeşil Mahalle ne de Mithatpaşa istediği konumu elde edemedi. Buralarda rant keşfedemediler. Eğer rant keşfedilmiş olsaydı mahallenizi talan ederlerdi. Sizin yaşadığınız sorunları ben iyi biliyorum. İnşaallah biz görev geldiğimizde mahalleniz bir cazibe merkezine dönüşecek. Sizler, daha konforlu ve daha yaşanabilir bir ortama kavuşacaksınız. Biz belediyeciliğe rant merkezli asla bakmıyoruz. Her işimiz vatandaşın faydasına olacak. Burada hızlı bir şekilde sosyal tesisleri ile dolu dolu, Yeşil Mahallenin ismine yakışır bir şekilde yeşil alanlarla dolu ve modern yapılara sizleri kavuşturacağız. Hatta bazı mahalle sakinlerimizin bize fikir verdiği gibi havaalanından da bu mahallenin pay almasını sağlayacağız. Önceliğimiz zaten sizlersinizve hep öyleydiniz. Bizler sizin için yola çıktı, desteklerinizi bekliyoruz" dedi.

