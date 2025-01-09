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Başkan Mustafa Yalçın: 'Gazeteciler zor şartlarda büyük iş başarıyor'

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, gazetecilerin zor şartlar altında dahi önemli bir görevi yerine getirdiklerini ve her türlü takdiri hak ettiklerini vurguladı.

Başkan Mustafa Yalçın: 'Gazeteciler zor şartlarda büyük iş başarıyor'

Başkan Yalçın, mesajında gazetecilik mesleğinin zorluğuna ve büyük sorumluluk gerektirdiğine dikkat çekti. “Gazetecilik, halkın gözü ve kulağı olarak kamuoyunun haber alma hakkını yerine getiren önemli bir meslektir. Soğukta, sıcakta, yağmurda, çamurda, gece gündüz demeden haber peşinde koşan muhabirlerimizden sayfalarını hazırlayan, görüntüleri montajlayan ekiplere kadar tüm basın mensupları gerçekten büyük bir iş başarıyorlar,” ifadelerini kullandı.

Başkan Yalçın, her türlü zorluğa rağmen gazete çıkaran ve yayıncılık yapanların çabalarının alkışlanmayı hak ettiğini belirterek, “Bu vesile ile gazeteci arkadaşlarımızı tebrik ediyor, Çalışan Gazeteciler Günü'nün mesleki açıdan olumlu gelişmelere vesile olmasını diliyorum,” dedi.

Haber Merkezi

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