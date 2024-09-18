Başkan Odakır: 'Kahraman gazilerimizin hakkını ödemek çok zor'

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, 19 Eylül Gaziler Günü’nün 103’üncü yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Toprağımıza vatan diyebiliyorsak, vatanımızda birlik ve beraberlik içerisinde, bağımsız, hür ve huzur içerisinde yaşayabiliyorsak eğer aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesindedir. Aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyoruz” dedi.

KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Odakır mesajında, Türk milletinin vatanına, bağımsızlığına düşkün olduğunu, bu uğurda gözünü kırpmadan bedeller ödemeye hazır olduğunu belirterek, şu ifadelere yer verdi:

“Türk milleti tarih sahnesinde hep var olmuştur. Bağımsızlık denince, vatan denince akla ilk Türk milleti gelir. Nice kahramanlık destanı da bu uğurda yazılmıştır. Yaşadığımız toprakları kanlarıyla sulayan, bizlere bir vatan bırakıp emanet eden aziz şehitlerimizin, kahraman gazilerimizin hakkını ödememiz zor. Bu emanete canımız pahasına sahip çıkmak için elimizden ne gelirse yapmalıyız, yapmak da zorundayız. Böylesi anlamlı bir günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize ve ailelerine sağlıklı ve huzur dolu bir ömür diliyorum.”