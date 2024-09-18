Kırşehir'de 50 dönümlük alan yangında yok oldu

Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Demirli köyü Kurtbeli Yeniyapan mevkisinde çıkan orman yangını sonrasında 50 dönümlük alan kül oldu.

Kırşehir'de 50 dönümlük alan yangında yok oldu
Kayseri GündemEditör

Kırşehir’in Kaman ilçesine bağlı Demirli köyü Kurtbeli Yeniyapan mevkisinde çıkan orman yangını sonrasında 50 dönümlük alan kül oldu.

Demirli köyü Kurtbeli Yeniyapan mevkisinde çıkan orman yangını; itfaiye ekipleri, Orman Müdürlüğü ve helikopter destekli yapılan söndürme çalışmaları sonrasında kontrol altına alındı. Neden çıktığı henüz tespit edilemeyen yangın, orman alanı olmasından dolayı geç söndürüldü. Yaklaşık 50 dönüm arazinin kül olduğu yangında ölen ve yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. Orman alanında itfaiye ekipleri ve Orman Müdürlüğü ekipleri uzun süre soğutma çalışması yaptı.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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