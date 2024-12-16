Başkan Odakır: 'Şehitlerimizi yâd ediyoruz'

Kayseri Esnaf ve Sanatkrlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır 17 Aralık 2016'da gerçekleşen terör saldırısının yıldönümünde yayımladığı mesajında, 'Terörü lanetliyoruz. Şehitlerimizi yd ediyor, Allah'tan rahmet diliyoruz. Hainler hiçbir zaman emellerine ulaşamayacak' dedi.

Başkan Odakır: 'Şehitlerimizi yâd ediyoruz'
Kayseri GündemEditör

Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır; 17 Aralık 2016’da gerçekleşen terör saldırısının yıldönümünde yayımladığı mesajında, “Terörü lanetliyoruz. Şehitlerimizi yâd ediyor, Allah’tan rahmet diliyoruz. Hainler hiçbir zaman emellerine ulaşamayacak” dedi.

KESOB Başkanı Şeyhi Odakır; 17 Aralık 2016’da Erciyes Üniversitesi kavşağında, çarşı iznine çıkan Komando Tugayı’nın kahraman askerlerinin bulunduğu özel halk otobüsüne düzenlenen ve 15 askerin şehit, 54 askerin gazi olduğu hain PKK terör örgütü saldırısının üzerinden 8 yıl geçmesinin ardından yaşanan acıyı ve saldırıyı unutmadı. Başkan Odakır, terör saldırısının yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Odakır mesajında şunları söyledi;

"8 yıl önce huzur şehrimiz Kayseri’de kalleş terör örgütü PKK, çarşı iznine çıkan Mehmetçiklerimize saldırmış, 15 askerimizi şehit etmişti. Aradan 8 yıl geçmiş olmasına rağmen ne bu şehir bu acıyı unuttu ne de bizler unuttuk. Hain terör örgütü hainliğini bir kez daha sergileyerek askerlerimizin canına kastetmiş, bizleri yasa boğmuştu. Saldırının yıldönümünde acımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha hatırlıyoruz. Hain terör örgütlerinin amacına ulaşamayacağının bir kez daha altını çizmek istiyor, terörü lanetliyoruz. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da hangi terör grupları olursa olsun, hangi isimle hainlik yaparlarsa yapsın, devletimiz, güvenlik güçlerimiz teröristlerin, terörün kökünü kazıyacak ve şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadı, bırakmayacaktır. Bu vesileyle 17 Aralık 2016’daki terör saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden vatan evlatları Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet diliyor, ailelerine, Türk milletine sabırlar diliyoruz. Saldırıda yaralanıp gazi olan Mehmetçiklerimize sağlıklı bir ömür diliyoruz.”

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Gazzeli Dede Halid Nebhan, Torunu Rim'e Kavuştu: İsrail saldırısında şehit oldu
Gazzeli Dede Halid Nebhan, Torunu Rim'e Kavuştu: İsrail saldırısında şehit oldu
Alkol belası yüzünden cinayet işleyen sanığın cezası belli oldu
Alkol belası yüzünden cinayet işleyen sanığın cezası belli oldu
Milletvekili Çopuroğlu: Konu 'Okkalı zam'a gelince sessizliğe bürünüyorlar
Milletvekili Çopuroğlu: Konu 'Okkalı zam'a gelince sessizliğe bürünüyorlar
Erciyes hafta sonu 70 bin ziyaretçi ağırladı
Erciyes hafta sonu 70 bin ziyaretçi ağırladı
Kayseri'de kar yağışı: Yüksek kesimler beyaza büründü
Kayseri'de kar yağışı: Yüksek kesimler beyaza büründü
Tüp patlaması sonucu yıkılan ev yeniden yapıldı
Tüp patlaması sonucu yıkılan ev yeniden yapıldı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!