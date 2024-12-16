Çopuroğlu: 'Gelir İdaresi Başkanlığı son yıllarda bir çok ilke imza atmayı başarmıştır'

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu; Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yaptığı konuşmada "Gelir İdaresi Başkanlığımız dünyanın birçok ülkesine örnek olmaya devam edecek ve başkanlığımız bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da değişen teknolojilere uyum sağlayarak kendini yenilemeye devam edecektir" dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda konuşan Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın dünyanın birçok ülkesine örnek olduğunu ifade ederek; "Gündemimiz bütçe, üzerinde konuşacağımız kurum Gelir İdaresi Başkanlığı. Evet 50, 100 milyon değil, bir milyar hiç değil, tamı tamına 1,7 milyardan fazla beyannameyi elektronik ortamda alarak 850 milyon lira tasarruf etmeyi başarmış kurumun adıdır Gelir İdaresi Başkanlığı. Bugün üzerinde konuşup oylayacağız. Ne iş yapar başkanlığımız? Vergi gelirlerinin tam ve zamanında toplanmasından sorumludur. Ne kadar bütçeyle, kaç kişiyle çalışır? 41 bin 697 kişilik kadrosuyla 47,5 milyar TL bütçeyle çalışacak. Teknolojiye yatırımları ve insan kaynağı ile dünyada bir çok ülkenin başaramadığı dijitalleşme ile ön plana çıkan kurumumuz son yıllarda bir çok ilke imza atmayı başarmıştır. Dijital vergi dairesi üst başlığında, e tebligat, hazır beyan, e-yoklama, e-arşiv, e-fatura, e-defter gibi birçok yenilikçi sistem. Öyle ufak tefek 3-5 kişinin kullandığı bir yapıdan da bahsetmiyoruz. Uygulamaların her birinden 1,5 milyon dan fazla mükellef yararlanıyor. Kurulan sistem dünyaya bir örnek. Hemen her konuda Türkiye’nin sıralamasını internette okudukları yazılar ile gündeme getirenlere sormak istiyorum. Bu teknolojik hizmetleri hayatın merkezine koyan kurumumuz dünya ölçeğindeki ülkeler arasında kaçıncı? Hiç araştırdınız mı? Dünyanın kaç ülkesinde hayatı kolaylaştıran yenilikçi projelere imza atmış vergi dairesi var? Olur ya araştırdığınızda, dünya ölçeğinde örnek alınacak bir yerde olduğumuzu öğrendiğinizde de bu sefer bir değişiklik yapıp ’kurumumuzun bütçesine kabul oyu verir misiniz’ diye sormak geçiyor içimden. Gerçi siz kabul etseniz de etmeseniz de Gelir İdaresi Başkanlığımız dünyanın birçok ülkesine örnek olmaya devam edecek ve başkanlığımız bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da değişen teknolojilere uyum sağlayarak kendini yenilemeye devam edecektir" dedi.

Muhalefet partisindeki belediyelerin zam oranlarına dikkat çeken Çopuroğlu konuşmasını şöyle sürdürdü; "En küçük bir detayda iktidara veryansın ederken şu an kendilerinde olan belediyelerde yapılan fahiş fiyat artışlarına tek söz edemiyorlar. Konu oraya gelince sessizliğe bürünüyorlar. Bu arada ’okkalı zamcılar’ da ufak tefek fiyat artışlarıyla uğraşmıyorlar. İsimlerine yakışır olması ve büyükşehir olmaları sebebiyle kendilerine ’yüzde 3-5 zam yakışmaz ayıp olur’ diye öyle 3 ile 5 ile uğraşmayıp direkt yüzde 100, hatta daha fazlasını bir çırpıda yapıp sus pus oluyorlar. Ne de olsa büyükşehir adı üstünde, zamlar da büyük olmalı. Ama iş iktidara geldiğinde kesintisiz yorum yaparken konu ’okkalı zam’ olunca sükûnet hakim oluyor. Ben de diyorum ki; iktidara gelince hemen cevap yetiştirirken, kendinize gelince sus pus oluyorsunuz. Bu olmuyor. Yanlış yoldasınız. Seçimlerde kol kola çalıştığınız büyükşehirlerinize de aynısını söyleyin de görelim."

"Doğruya doğru diyelim"

Kürsüden birlik ve beraberlik mesajı da veren AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu; "Birkaç yıl önce Karabağ’ın özgürlük mücadelesiyle anılan liderimiz Recep Tayyip Erdoğan şimdi de Suriye için gayretleriyle anılıyor. Bakalım önümüzdeki yıllarda hangi güzelliklerle beraber anılacak. Buradan kabul edelim, siz de yapılanları takdir edip beğeniyorsunuz ama söyleyemiyorsunuz. Bu arada birçok ülke liderinin hiç umurunda olmayan, kargaşadan rahatsız olmayıp aksine memnuniyet duyanları varken bir yiğit çıkıyor, iki ülkenin liderlerini bir araya getirip uzlaştırıyor. Sonuçta liderler mutlu, ülkenin vatandaşları mutlu. Huzur iklimini inşaa etmeye çalışan dünyada kim var dersiniz. Cevap tek; o da Recep Tayyip Erdoğan. Böyle bir lider ile Türkiye her geçen gün dünya ülkesi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Gelin bu süreçte dünyaya karşı tek yürek olduğumuzu gösterelim, sus pus olmayın. Gelin yeri gelince ülkemiz menfaatleri için tek yürek olup aynı hedefe kitlenelim. Çıkıp açıklama yapın; konu ülke menfaatleri olunca konuşmak lazım, ülkemizi öncelememiz lazım hülasa çevremizde güzel gelişmeler olurken siyasi görüşünüzü bir tarafa bırakıp doğruya ’doğru’ diyelim. Kaybetmezseniz inanın. Hep beraber kazanırız" diye konuştu.